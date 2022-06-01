Las 10 mejores ciudades del mundo para vivir ¿Está la CDMX?

La compañía de Software Kisi compartió un ranking de las mejores ciudades del mundo para vivir y trabajar, para lograrlo se basaron en las oportunidades laborales y la calidad de vida de los ciudadanos.

Kisi tomó en cuenta la cantidad de trabajos disponibles, los días de licencia parental remunerada, la seguridad en cada ciudad, el nivel de atención médica, así como la disponibilidad de espacios al aire libre y la inflación.

¿Cuáles son las mejores ciudades del mundo para vivir?

Basada en esos puntos, la empresa Kisi compartió cuáles son las 100 mejores ciudades del mundo para vivir. En primer lugar se encuentra Oslo, Noruega, que subió un lugar en comparación con el ranking del año pasado.

Entre las primeras 10 mejores ciudades para vivir se encuentran tres ciudades de Suiza y dos de Alemania. Aunque la mayoría de las ciudades son europeas, por parte del continente Americano se encuentra Canadá.

Estas con las 10 mejores ciudades del mundo para vivir:

Oslo, Noruega.

Berna, Suiza.

Helsinki, Finlandia.

Zurich, Suiza.

Copenhague, Dinamarca.

Ginebra, Suiza.

Ottawa, Canadá.

Sydney, Australia.

Stuttgart, Alemania.

Munich, Alemania.

Con tres ciudades en el top 10, Suiza se podría considerar el mejor país del mundo para vivir y trabajar, por detrás se colocó Alemania.

¿La CDMX está entre las mejores ciudades del mundo para vivir?

Lamentablemente ni la Ciudad de México (CDMX) ni ninguna otra del país aparecieron entre las 100 mejores ciudades del mundo para vivir del ranking de Kisi.

No obstante, la lista sí consideró a tres ciudades de América Latina en la lista, entre las que se encuentran Montevideo, Uruguay; Buenos Aires, Argentina y Sao Paulo, Brasil.

Uruguay apareció en el puesto 94 y es la primera vez que aparece en el ranking de Kisi, mientras que Buenos Aires bajó del puesto 49, que ocupó el año pasado, al lugar 95. Lo mismo le ocurrió a Sao Paulo, que estaba en el puesto 47 y ahora está en el 97,

Entre las últimas cinco ciudades de la lista se encuentran:

Bangkok, Tailandia.

São Paulo, Brasil.

Kuala Lumpur, Malasia.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica.