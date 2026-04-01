“No arranca, bombeale”: Mexicanos convierten lanzamiento de Artemis II en festival de memes

Entre la emoción por el espacio y el inevitable ingenio mexicano en redes, la transmisión en vivo del lanzamiento de la misión Artemis II a través de Azteca Noticias se convirtió en algo más que un evento científico: fue un auténtico espectáculo digital lleno de memes, dudas, bromas y ocurrencias.

Mientras millones esperaban el despegue, la sección de comentarios se transformó en una especie de “segunda transmisión”, donde usuarios reaccionaban en tiempo real con humor.

Usuarios de Azteca Noticais reaccionan a lanzamiento de Artemis II

Desde los primeros minutos del live de Azteca Noticias, la audiencia mostró su impaciencia ante los constantes ajustes en el conteo regresivo. Frases como “¿Ya despegó?” o “¿Cuánto tiempo falta?” se repetían constantemente, reflejando la expectativa… pero también la desesperación.

Sin embargo, lo que realmente se robó el show fueron los comentarios cargados de humor. Algunos usuarios compararon el lanzamiento con situaciones cotidianas, como quien intenta arrancar un coche viejo: “No arranca? Bómbele tres veces y le aceleras”, escribió uno, mientras otro ironizó: “No le echaron anticongelante”.

Otros fueron más allá, mezclando cultura popular con sarcasmo: “Nosotros en México tenemos brujas y nahuales que se convierten en pájaros y perros y no andamos presumiendo”, comentó un internauta, provocando reacciones en cadena.

También hubo espacio para el absurdo y el humor más relajado, como el usuario que aseguró: “Saludos desde la luna, ando bien marihuano”, o quien bromeó con teorías conspirativas: “Jajaja nos vieron la cara otra vez”.

¿Qué comerán los tripulantes de Artemis II?

Aunque gran parte de la conversación giró en torno al lanzamiento, otro tema que llamó la atención fue el menú que acompañará a los astronautas durante la misión.

Lejos de las ideas tradicionales de comida espacial insípida, la NASA reveló que los tripulantes de Artemis II disfrutarán de platillos como brisket de res, macarrones con queso, quiche de verduras, cuscús con nueces, frutas tropicales y granola con frutos secos.

Uno de los elementos clave serán las tortillas de trigo, elegidas por su practicidad y porque no generan migas, lo que podría representar un riesgo en condiciones de microgravedad.

Todos los alimentos están diseñados para ser estables sin refrigeración, fáciles de consumir y con el aporte nutricional necesario para una misión de aproximadamente 10 días.

Momento exacto del despegue de Artemis II

En caso de habertelo perdido, te dejamos el momento exacto en que se escribió otro capitulo en la ciencia, la misión Artemis II .