¡Tragedia en ZMG! Menor brutalmente atropellado por una camioneta que repartía Juguetes

Una serie de hechos violentos y accidentes fatales registrados en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) dejaron como saldo dos personas muertas, entre ellas un menor de edad, además de un incendio intencional que movilizó a cuerpos de emergencia. Las autoridades ya investigan cada uno de los casos.

¿Cómo ocurrió la tragedia del menor atropellado en Zapopan?

El hecho más lamentable ocurrió en el municipio de Zapopan, en la confluencia de las calles Oyamel y Nogal, donde un niño de siete años fue atropellado por una camioneta que presuntamente repartía juguetes en la colonia.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor salió de su domicilio al notar la presencia del vehículo y, al intentar cruzar la calle, fue embestido. Sus padres lo trasladaron de inmediato a un puesto de socorro; sin embargo, personal médico de la Cruz Verde Villa de Guadalupe confirmó su muerte, pese a que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos.

El conductor de la camioneta fue retenido y puesto a disposición de la Fiscalía del Estado de Jalisco , que determinará su situación legal.

Hombre en situación de calle muere atropellado en Guadalajara

Otro hecho fatal se registró sobre los carriles centrales de la avenida Javier Mina, en su cruce con Basilio Vadillo, en el municipio de Guadalajara. Tras múltiples llamadas al 911, policías y paramédicos localizaron a un hombre de aproximadamente 55 años, tendido en la vía pública y con múltiples heridas en el cráneo.

Un hombre, presuntamente en situación de calle , habría sido atropellado por varios vehículos, los cuales se dieron a la fuga. La víctima ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se espera sea identificado. Las autoridades confían en las cámaras del Escudo Urbano C5 para dar con los responsables.

Incendio intencional alarma a vecinos en Tonalá

Finalmente, un incendio provocado consumió una vivienda de dos niveles ubicada en Melchor Ocampo y Benito Juárez, en la zona centro de Tonalá. Bomberos municipales realizaron una entrada forzada para controlar las llamas, que se habrían originado de forma intencional por personas en situación de calle.

Protección Civil del Estado informó que el inmueble almacenaba basura y materiales reciclables, lo que complicó las labores y obligó a una intensa remoción de escombros para evitar que el fuego se reavivara.

Estos hechos reavivan el llamado a reforzar la prevención vial, la atención social y la seguridad urbana; ¿crees que las autoridades están haciendo lo suficiente para evitar tragedias como estas en la ZMG?