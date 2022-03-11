Meta permitirá mensajes de odio contra Putin y ejército ruso

Meta Platforms permitirá a los usuarios de Facebook e Instagram, de algunos países, publicar mensajes de odio y que incitan a la violencia contra el Ejército ruso, el presidente de Rusia Vladimir Putin y su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en el contexto de la operación militar en Ucrania.

Meta Platforms también permitirá publicaciones que pidan la muerte de ambos mandatarios, de acuerdo con información obtenida por la agencia Reuters a través de correos electrónicos internos enviados a sus moderadores de contenido y a los que la agencia tuvo acceso.

“Como resultado del conflicto entre Rusia y Ucrania, hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas, como mensajes de odio como 'muerte a los invasores rusos'. Todavía no permitiremos llamadas creíbles a la violencia contra los civiles rusos”, informó un portavoz de Meta.

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En el documento, al que Reuters tuvo acceso, se indica que se permitirán los llamados a muerte contra Lukashenko y Putin, así como contra el Ejército ruso, a menos que contengan otros objetivos o indicadores de credibilidad, como ubicación o método.

Los cambios de política temporales sobre los mensajes de odio contra los soldados rusos se aplican a Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania, según un correo electrónico.

"Estamos emitiendo una concesión del espíritu de la política para permitir mensajes de odio T1 que de otro modo sería eliminado bajo la política de Discurso de Odio cuando: (a) se dirija a al Ejército ruso, EXCEPTO prisioneros de guerra, o (b) se dirija a rusos donde sea claro que el contexto es la invasión rusa de Ucrania (por ejemplo, el contenido menciona la invasión, la autodefensa, etc.)", mencionaba en el correo electrónico.

Rusia abre investigación contra Meta por mensajes de odio

Rusia inició una investigación penal contra Meta Platforms luego de que la compañía cambiara sus normas para permitir mensajes de odio contra el Ejército ruso, el presidente Putin y el mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukasenko.

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"Se ha iniciado un caso penal... en relación con llamadas ilegales de asesinato y violencia contra ciudadanos de la Federación Rusa por parte de empleados de la empresa estadounidense Meta, propietaria de las redes sociales Facebook e Instagram", dijo el Comité de Investigación de Rusia.

El comité estará encargado de reportar directamente al presidente Vladimir Putin. Sin embargo, no estaba claro cuáles podrían ser las consecuencias del caso penal contra Meta.

Además, los fiscales rusos pidieron a un tribunal que designara al gigante tecnológico estadounidense como una "organización extremista". Y Rusia prohibirá el uso de las edes sociales de Meta en el país.