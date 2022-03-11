ONU confirma que van 564 civiles muertos en Ucrania

La oficina de Derechos Humanos (ACNUDH) de las Naciones Unidas (ONU) indicó que desde el pasado 24 de febrero hasta la noche del 10 de marzo, se registraron 564 civiles muertos, incluidos 41 niños. Así como 982 heridos por el conflicto de Rusia y Ucrania.

De acuerdo con el informe proporcionado por la ONU, de los 564 civiles muertos, 106 son hombres, 73 mujeres, seis niñas, nueve niños. Además hay 344 adultos y 26 menores de los cuales aún se desconoce su sexo.

En cuanto a los heridos, 83 son hombres, 67 mujeres, 14 niñas y cuatro niños, también 34 menores y 780 personas de sexo desconocido.

El informe de la ONU explica que la mayoría de las víctimas murieron por el uso de armas explosivas, incluidos bombardeos de artillería pesada, misiles y ataques aéreos perpetrados por las fuerzas de Rusia en Ucrania.

From 24 Feb—10 March, we recorded 1,546 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 564 killed, incl 41 children; 982 injured, incl 52 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/65tPcQcdny pic.twitter.com/GMTddcmvI4 — UNHumanRightsUkraine (@UNHumanRightsUA) March 11, 2022

Se cree que el número real de víctimas es considerablemente más alto, ya que la ONU aún no ha podido corroborar los informes de las áreas donde se desarrollan combates intensos, dijo la OACNUDH.

Más de un millón de niños salieron de Ucrania

De acuerdo con la ONU, más de un millón de niños huyeron de Ucrania tras el inicio de la operación militar de Rusia. La mayoría se desplazó con sus familias a los refugios en las fronteras de Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia y Rumanía.

Mientras que el número total de desplazados suma ya 2.3 millones de personas en refugios fuera de Ucrania, y 1.9 millones de ciudadanos son desplazados internos.

“La cantidad de niños que se está desplazando es asombrosa, indicio de lo desesperada que se ha vuelto la situación en Ucrania”, afirmó Afshan Khan, directora regional de Unicef.

La organización para la infancia indicó que ha hecho llegar a Ucrania seis camiones con 70 toneladas de suministro que incluyen equipos de protección personal, botiquines médicos, quirúrgicos y obstétricos.

El material será entregado a 22 hospitales en cinco áreas diferentes de Ucrania afectadas por el conflicto con Rusia, para ayudar a 20 mil niños y madres.