Metaverso, nuevo mundo para la ciberdelincuencia: Interpol

La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, ha señalado que se prepara para enfrentar el riesgo de que los entornos inmersivos en línea como el "Metaverso", puedan crear nuevos tipos de ciberdelincuencia, además de permitir que los delitos ya existentes, se realicen a una mayor escala.

Madan Oberoi, director ejecutivo de tecnología e innovación de Interpol, ha señalado que "países miembros de Interpol han planteado su preocupación acerca de cómo prepararse para los posibles delitos del Metaverso".

Oberoi también ha señalado que "algunos de los delitos pueden ser nuevos para este medio, algunos de los delitos existentes serán habilitados por el medio y llevados a un nuevo nivel".

Es por ello que la agencia policial mundial Interpol ha declarado que se está preparando para un riesgo acerca de que los entornos inmersivos en línea (Metaverso), puedan crear nuevos tipos de ciberdelincuencia.

Metaverso abre un nuevo mundo a la ciberdelincuencia

La suplantación de identidad y las estafas podrían funcionar de forma diferente cuando la realidad aumentada y la realidad virtual se encuentren involucradas de lleno en el Metaverso y por si fuera poco, los problemas de seguridad de los niños también son motivo de preocupación de parte de la Interpol.

El director ejecutivo de tecnología e innovación de Interpol, señala que la realidad virtual también podría facilitar la delincuencia en el mundo físico, "si un grupo terrorista quiere atacar un espacio físico, puede utilizar este espacio para planificar, simular y lanzar sus ejercicios antes de atacar".

A principios de octubre (2022), la Europol (agencia policial de la Unión Europea), aseguró en un informe que los grupos terroristas podrían, en el futuro, usar los mundos virtuales (Metaverso) para la propaganda, el reclutamiento y el entrenamiento. El informe agrega que los usuarios también pueden crear mundos virtuales con "normas extremistas".

Europol señala que si en el entorno de un Metaverso, se registran las interacciones de los usuarios en "blockchain" o cadena de bloques, "podría hacer posible seguir todo lo que hace alguien basándose en una sola interacción con él, lo que proporcionaría información valiosa para el acoso y la extorsión".

¿Qué es el Metaverso?

El Metaverso se convirtió en un término tecnológico de moda en el año 2021, con empresas e inversores que apuestan por que los entornos de los mundos virtuales crezcan en popularidad, además de que marquen una nueva etapa en el desarrollo de Internet.

De hecho, en noviembre del 2021, Facebook cambió su nombre por el de "Meta", en referencia al Metaverso y para marcar su giro hacia esta idea. Sin embargo, esta visión aún muestra pocos signos de materialización. Inversores han manifestado su escepticismo sobre el gasto en apuestas al Metaverso.