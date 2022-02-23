Meta trabaja en Inteligencia Artificial (IA) para construir Metaverso

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, la matriz de Facebook, informó que actualmente está trabajando en la investigación de Inteligencia Artificial (IA) para generar mundos a través del habla, mejorar la comunicación con los asistentes de voz y traducir entre idiomas; pasos clave para la construcción del Metaverso.

Zuckerberg ha señalado que el Metaverso, una idea futurista de entornos virtuales en los que los usuarios pueden trabajar, socializar y jugar, será el sucesor del Internet móvil.

Durante su evento "Inside the Lab", transmitido en directo por Meta Plattaforms, Zuckerberg señaló que "la clave para conseguir muchos de estos avances es la inteligencia artificial".

.@lexfridman, @ylecun and Yoshua Bengio are on now discussing our path to human level intelligence. Please join our Inside the Lab event to hear about the challenges and our advancements as we build these complex technologies. https://t.co/kjXl3ssXLg pic.twitter.com/23mKMNdhIQ — Meta AI (@MetaAI) February 23, 2022

Meta trabaja en Inteligencia Artificial para la contrucción del Metaverso

Zuckerberg agregó que Meta estaba trabajando en una nueva clase de modelos de IA (Inteligencia Artificial) generativa que permitirán a las personas describir un mundo y generar aspectos del mismo.

En una demostración pregrabada, presidente ejecutivo de Meta mostró un concepto de IA llamado "Builder Bot", en el que aparecía como un avatar 3D sin piernas en una isla y daba órdenes de voz para crear una playa y luego añadir nubes, árboles e incluso una manta de picnic.

Bringing your imagination to life is easier when you have some help 🌴 BuilderBot enables people to generate or import things into a virtual world just by using voice commands. pic.twitter.com/Y38vpAWi4Q — Meta (@Meta) February 23, 2022

Aunque Zuckerberg no fijó un calendario para estos avances ni dio mayores detalles sobre el funcionamiento del Builder Bot, señaló que "A medida que avancemos más en esta tecnología, podrás crear mundos llenos de matices para explorar y compartir experiencias con otras personas, sólo con tu voz".

Chief AI Scientist Yann LeCun (@ylecun) is sketching an alternate vision for building human-level AI. LeCun proposes that the ability to learn “world models” — internal models of how the world works — may be the key. Learn more: https://t.co/72YkJ60Wad pic.twitter.com/k8Vxo0LfHi — Meta AI (@MetaAI) February 23, 2022

Actualmente, Meta está trabajando en la investigación de la IA para permitir a la gente tener conversaciones más naturales con los asistentes de voz, un paso hacia cómo la gente se comunicará con la IA en el Metaverso.

Y por si esto no fuera suficiente, Meta la empresa matriz de Facebook, está trabajando en un traductor de voz universal, con el objetivo de proporcionar una traducción instantánea de voz a voz en todos los idiomas. La empresa ya se había fijado el objetivo de que su sistema de IA tradujera todos los idiomas escritos.

Meta trabaja en un traductor de voz universal

Facebook, que recientemente perdió un tercio de su valor de mercado tras un pésimo informe de resultados, ha invertido mucho en su nuevo enfoque de construcción del Metaverso y ha cambiado su nombre a Meta para reflejar dicha ambición.