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Meta trabaja en Inteligencia Artificial (IA) para construir Metaverso

Meta Plattaforms, la matriz de Facebook, trabaja en la investigación de inteligencia artificial (IA) para generar mundos para construir un Metaverso.

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Meta trabaja en Inteligencia Artificial (IA) para construir Metaverso|“Twitter:MetaAI”

Escrito por: Arturo Engels

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, la matriz de Facebook, informó que actualmente está trabajando en la investigación de Inteligencia Artificial (IA) para generar mundos a través del habla, mejorar la comunicación con los asistentes de voz y traducir entre idiomas; pasos clave para la construcción del Metaverso.

Zuckerberg ha señalado que el Metaverso, una idea futurista de entornos virtuales en los que los usuarios pueden trabajar, socializar y jugar, será el sucesor del Internet móvil.

Durante su evento "Inside the Lab", transmitido en directo por Meta Plattaforms, Zuckerberg señaló que "la clave para conseguir muchos de estos avances es la inteligencia artificial".

Meta trabaja en Inteligencia Artificial para la contrucción del Metaverso

Zuckerberg agregó que Meta estaba trabajando en una nueva clase de modelos de IA (Inteligencia Artificial) generativa que permitirán a las personas describir un mundo y generar aspectos del mismo.

En una demostración pregrabada, presidente ejecutivo de Meta mostró un concepto de IA llamado "Builder Bot", en el que aparecía como un avatar 3D sin piernas en una isla y daba órdenes de voz para crear una playa y luego añadir nubes, árboles e incluso una manta de picnic.

Aunque Zuckerberg no fijó un calendario para estos avances ni dio mayores detalles sobre el funcionamiento del Builder Bot, señaló que "A medida que avancemos más en esta tecnología, podrás crear mundos llenos de matices para explorar y compartir experiencias con otras personas, sólo con tu voz".

Actualmente, Meta está trabajando en la investigación de la IA para permitir a la gente tener conversaciones más naturales con los asistentes de voz, un paso hacia cómo la gente se comunicará con la IA en el Metaverso.

Y por si esto no fuera suficiente, Meta la empresa matriz de Facebook, está trabajando en un traductor de voz universal, con el objetivo de proporcionar una traducción instantánea de voz a voz en todos los idiomas. La empresa ya se había fijado el objetivo de que su sistema de IA tradujera todos los idiomas escritos.

Meta trabaja en un traductor de voz universal

Facebook, que recientemente perdió un tercio de su valor de mercado tras un pésimo informe de resultados, ha invertido mucho en su nuevo enfoque de construcción del Metaverso y ha cambiado su nombre a Meta para reflejar dicha ambición.