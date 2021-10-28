Meta es el nuevo nombre de Facebook: Zuckerberg

Facebook cambiará de nombre a Meta, anunció Mark Zuckerberg, con lo que la compañía iniciará una nueva etapa centrada en el “metaverso”, en la que se englobará a la red social, a WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger o Horizon.

Zuckerberg reveló el cambio de nombre en la conferencia Connect sobre realidad aumentada y realidad virtual, en la que explicó su visión de lo que la empresa ha bautizado como "metaverso", una realidad paralela cien por ciento digital.

Es así como luego de los rumores de los últimos días y del escándalo por la falta de medidas de seguridad, Zuckerberg sigue los pasos de Google con Alphabet en 2015, al intentar reflejar su nueva apuesta e introducir un símbolo del infinito como representación de Meta.

El metaverso, un término acuñado por primera vez en una novela distópica hace tres décadas y que ahora genera ruido en Silicon Valley, se refiere en términos generales a un entorno virtual compartido al que pueden acceder personas que utilizan diferentes dispositivos.

Zuckerberg comparte su visión sobre el "metaverso" de Facebook

El “metaverso” de Zuckerberg promueve la idea de convertir a Facebook en una empresa de realidad virtual aumentada en vez de una red social, que tendrá mayores medidas de seguridad para sus usuarios, como la capacidad de bloquear a alguien para que no aparezca en su espacio en el metaverso.

Durante el evento Facebook Connect transmitido en vivo, Zuckerberg agregó que este año lanzaría una forma para que las personas que usan sus auriculares Oculus VR llamen a sus amigos usando Facebook Messenger y para que las personas inviten a otros a una versión social de su hogar, denominada "Horizon Home", para hablar y jugar como avatares.

El dueño de Facebook también dijo que buscaría que los usuarios de Oculus Quest usen diferentes aplicaciones 2D como Slack, Dropbox y Facebook mientras se encuentran en este espacio de realidad virtual "Horizon Home".

La empresa comenzó este año una prueba beta de sus espacios de reuniones virtuales "Horizon Workrooms", mientras al mismo tiempo trabajaba en formas de personalizarlos con logos y diseños de la compañía. Zuckerberg afirmó que con la nueva idea llevaría más capacidades de trabajo a los dispositivos Quest de los consumidores.

