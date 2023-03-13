Impactante momento en que un meteorito choca contra la Luna y deja un cráter

El pasado 24 de febrero, el astrónomo Daichi Fujii compartió en sus redes sociales un video que captaron sus cámaras especializadas sobre el satélite natural de la Tierra, donde se ve cómo un meteorito cae sobre la Luna y genera una gran explosión que iluminó la parte inferior de la imagen.

Fuji es el curador de astronomía en el Museo de la Ciudad de Hiratsuka, en Japón, pero en su casa tiene instaladas cámaras telescópicas apuntando y monitoreando el comportamiento de la Luna, por lo que el haber capturado el momento en que un meteorito impacta contra sus superficie fue motivo de festejo y compartió su alegría en redes sociales.

Video de meteorito que se estrella en la Luna 2023

"¡Pude capturar el destello de impacto lunar más grande en mi historial de observación!", afirmó Daichi en su cuenta de Twitter @dfuji1. "Fue un gran destello que continuó brillando durante más de 1 segundo. Dado que la Luna no tiene atmósfera, los meteoritos y las bolas de fuego no se pueden ver, y en el momento en que se forma un cráter, brilla", sentenció, para después agregar el video en velocidad real.

Posteriormente, mediante un breve hilo de Twitter explicó más acerca de la situación que maravilló a los aficionados de la astronomía, pues especificó que el impacto se había producido el 23 de febrero a las 20:14 horas, en tiempo de Japón, además de confirmar que todo apunta a que, en efecto, es un impacto sobre la superficie de la Luna.

"En el momento de la observación, ningún satélite pasaba sobre la superficie lunar y, por la forma en que brilla, es muy probable que se trate de un destello de impacto lunar", aseguró el astrónomo, por lo que ahora la Luna tiene un nuevo cráter que probablemente sea estudiado en los próximos meses.

Meteorito creó nuevo cráter en la Luna

De igual forma, Daichi Fujii dio detalles de la zona específica donde cayó el meteorito, pues señaló que el impacto se habría dado cerca del cráter Ideler L, ligeramente al noroeste del cráter Pitiscus. "Debido a que es tan brillante, el cráter generado es grande y las estrías son claramente visibles", señaló el astrónomo japonés.

Además adelantó que la NASA podría detectar más adelante exactamente el rastro de la caída mediante la sonda lunar LRO; mientras tanto, los amantes de la astronomía pueden celebrar haber captado el momento en el que un meteorito cayó sobre su satélite natural.

