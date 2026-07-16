Meteorito que cayó en una casa de EU tiene aminoácidos extraterrestres

A mediados de julio de 2024, un destello luminoso cruzó a toda velocidad el cielo de la costa este de los Estados Unidos. El bólido, del tamaño de una maleta de equipaje de mano, ingresó a la atmósfera a unos 51,000 kilómetros por hora antes de romperse en el aire.

La mayor parte de la roca espacial se desintegró, pero un fragmento de un kilogramo atravesó el techo de una casa en Hillsborough, en el estado de Nueva Jersey, cayendo directamente sobre la cama del dormitorio principal.

Dos años después del impacto, un análisis profundo publicado en la revista científica Science Advances revela que esta roca no es un desecho espacial común: contiene una gran variedad de aminoácidos de origen indiscutiblemente extraterrestre, los cuales podrían reescribir lo que sabemos sobre el agua y el origen de la vida en nuestro sistema solar.

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Scientists snagged a meteorite days after it fell to Earth. Inside, they uncovered clues about ancient water, long-lost minerals, and the early evolution of asteroids. Explore more: https://t.co/y2tTaQRg8f pic.twitter.com/vYAYP66QRW — NASA Solar System (@NASASolarSystem) July 15, 2026

La familia salvó este tesoro científico

Cuando el meteorito impactó en la vivienda de Hillsborough, los dueños actuaron con una rapidez asombrosa. Siguieron las instrucciones de Mike Hankey, miembro de la Sociedad Americana de Meteoros, para evitar que la muestra se contaminara con el ambiente terrestre. Utilizando guantes desechables, recogieron los fragmentos negros y el polvo de la alfombra, los envolvieron en papel de aluminio y los guardaron en frascos de vidrio herméticos. Además, repararon el agujero del techo antes de que lloviera esa misma noche.

Este detalle fue crucial. El científico principal del Instituto SETI y del Centro de Investigación Ames de la NASA en California, Peter Jenniskens, explicó que este meteorito es sumamente poroso y absorbe la humedad del aire como si fuera una esponja. Gracias a que la muestra se mantuvo seca y limpia, los laboratorios pudieron analizarla en un estado de pureza casi perfecto.

Agua espacial y los componentes esenciales para la vida

El estudio del meteorito de Hillsborough determinó que pertenece a un grupo extremadamente raro y primitivo de rocas espaciales llamadas condritas carbonáceas tipo CM. Estas piedras son restos de los cuerpos celestes que orbitaban en las etapas iniciales del sistema solar, hace miles de millones de años, en el cinturón de asteroides ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter.

Los análisis químicos arrojaron descubrimientos sorprendentes:

Aminoácidos extraterrestres: El coautor del estudio, el doctor Danny Glavin , científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt , Maryland , confirmó el hallazgo de una enorme diversidad de aminoácidos (los bloques fundamentales que forman las proteínas). Lo asombroso es que la mayoría de estos compuestos detectados no existen de forma natural en la Tierra. Su variedad supera incluso a las muestras estériles traídas directamente desde el espacio por misiones espaciales en los asteroides Bennu y Ryugu.

El coautor del estudio, el doctor , científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en , , confirmó el hallazgo de una enorme diversidad de aminoácidos (los bloques fundamentales que forman las proteínas). Lo asombroso es que la mayoría de estos compuestos detectados no existen de forma natural en la Tierra. Su variedad supera incluso a las muestras estériles traídas directamente desde el espacio por misiones espaciales en los asteroides Bennu y Ryugu. Restos de salmuera cósmica: La roca presentó altas concentraciones de sodio. Según los investigadores, esto demuestra la presencia de agua líquida salada (salmuera) fluyendo bajo la superficie del asteroide original antes de que se congelara y se fragmentara debido a colisiones en el espacio hace millones de años.

¿Cómo llegó la vida a la Tierra?

Para científicos ajenos al estudio directo, como el profesor Peter Brown de la Universidad de Western en London, Ontario, los resultados aportan pruebas sólidas sobre cómo nuestro planeta pudo haber recibido los componentes orgánicos necesarios para que surgiera la vida.

Este tipo de meteoritos arcillosos y frágiles, cargados de agua y compuestos orgánicos, habrían bombardeado constantemente la Tierra primitiva en sus inicios. El hallazgo de Hillsborough confirma que las materias primas para la vida no solo se formaron en el espacio exterior, sino que viajaron seguras dentro de estas cápsulas de tiempo rocosas hasta tocar tierra firme. Actualmente, los fragmentos recuperados de este histórico impacto se exhiben y resguardan en el Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York.