El asteroide ‘Dios del Caos’ se acerca: fecha exacta del paso de Apophis junto a la Tierra
El asteroide Apophis, conocido como el “Dios del Caos”, pasará muy cerca de la Tierra en esta fecha; pero ¿representa un riesgo para nosotros?
¡Ya hay fecha! Conocido como el asteroide Apophis o el asteroide “Dios del Caos" pasará muy cerca de la Tierra, lo que podría representar una amenaza, aunque se descarta el impacto directo.
El interés por este objeto ha ido en aumento debido a que en unos años realizará uno de los acercamientos más impresionantes registrados para un asteroide de su tamaño.
¿Qué es el asteroide Apophis?
El asteroide 99942 Apophis es un objeto cercano a la Tierra que fue descubierto en 2004 y que gira alrededor del Sol aproximadamente cada 324 días.
Desde su hallazgo, ha sido uno de los asteroides más vigilados por la comunidad científica debido a la cercanía con la que pasará junto a nuestro planeta.
Cuando fue detectado por primera vez, los cálculos iniciales indicaban una probabilidad de 2.7% de impacto con la Tierra en 2029. Esa posibilidad hizo que alcanzara el nivel 4 en la Escala de Turín, utilizada para medir el riesgo de colisión de objetos espaciales.
Conforme se obtuvieron nuevas observaciones y se refinó su trayectoria, los expertos confirmaron que Apophis no representa un peligro de impacto para la Tierra en 2029 ni en las próximas décadas.
¿Cuándo pasará Apophis cerca de la Tierra?
¡Guarda la fecha! El 13 de abril de 2029 será una fecha histórica para la astronomía. Ese día, Apophis pasará a unos 32 mil kilómetros de la superficie terrestre.
Una distancia que, aunque parece enorme, es menor a la órbita de muchos satélites geoestacionarios, ubicados a unos 36 mil kilómetros de altura.
Este acercamiento será tan cercano que podrá ser observado desde distintas regiones del mundo sin necesidad de telescopios profesionales, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más esperados de la década.