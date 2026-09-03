Avance de trenes y estado del servicio en las 12 líneas del Metro CDMX este jueves
¿Vas a usar el Metro CDMX este jueves 3 de septiembre? Consulta cómo funciona el avance de los convoyes con nuestro monitoreo minuto a minuto.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 3 de septiembre de 2026.
Avance de trenes y estado del servicio en las 12 líneas del Metro CDMX este jueves
Reportan retrasos en Línea 1
Usuarios reportan que no hay avance de trenes en la Línea 1 en dirección a Pantitlán.
@MetroCDMX Favor de informar por qué no hay buen servicio en línea 1 dirección Pantitlán— SolyLuna (@lety2381) September 3, 2026