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Avance de trenes y estado del servicio en las 12 líneas del Metro CDMX este jueves

¿Vas a usar el Metro CDMX este jueves 3 de septiembre? Consulta cómo funciona el avance de los convoyes con nuestro monitoreo minuto a minuto.

Anden del metro CDMx
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @Don_PandaPanzon.

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes previsiones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 3 de septiembre de 2026.

Avance de trenes y estado del servicio en las 12 líneas del Metro CDMX este jueves

Reportan retrasos en Línea 1

Usuarios reportan que no hay avance de trenes en la Línea 1 en dirección a Pantitlán.

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