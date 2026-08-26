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Humo en Etiopía, Línea 3: Así va la red del Metro CDMX

¿Qué pasa en la red del Metro CDMX este miércoles? Te brindamos el monitoreo constante del avance de trenes en el Sistema de Transporte Colectivo.

vagón del Metro CDMX
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

¿Se te hace tarde? Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy miércoles 26 de agosto de 2026.

Toma previsiones: reportan afluencia moderada y demoras matutinas en la red del Metro CDMX

Humo en Línea 3

Usuarios comparten fotos de humo en la estación Etiopía, de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes.

Retrasos en Línea 2

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2 en dirección a Cuatro Caminos, donde los trenes se detienen demasiado tiempo en cada estación.

¿Qué pasa en la Línea B?

Usuarios indican retrasos en la Línea B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista.

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