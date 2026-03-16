Al menos 4 estaciones cerradas en Línea 2: Metro CDMX EN VIVO: Reporte de fallas y avance de trenes este 16 de marzo
¿Tienes que salir de compras o a trabajar este lunes 16 de marzo? Antes de salir de casa, consulta con nosotros el avance de trenes en la red del Metro CDMX.
Azteca Noticias te ofrece el reporte en vivo, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones antes de utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy lunes 16 de marzo de 2026.
¿Llegarás tarde? Metro CDMX EN VIVO: Reporte de fallas y avance de trenes este 16 de marzo
Cierran tres estaciones de la Línea 2
Por trabajos de remodelación, tres estaciones de la Línea 2 estarán cerradas este lunes: Viaducto, San Antonio Abad y Chabacano. Habrá servicio con autobuses de la RTP.
Cabe recordar que la estación Zócalo también está cerrada desde el inicio de operaciones y hasta nuevo aviso.
Aviso para usuarios del Metro CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026
Este lunes permanecerán cerradas las estaciones Viaducto, San Antonio Abad y Chabacano de la Línea 2 por trabajos de remodelación.
Habrá servicio de apoyo de RTP entre Xola y Pino Suárez para traslado de usuarios. Tome precauciones… pic.twitter.com/WO6hhePR8C
Problemas en Línea 2
Usuarios de la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a la terminal El Rosario, indican que han esperado por 10 minutos sin que pase el tren.
L7 no pasa el tren 10 min esperando ustedes generan alta afluencia— Cecilia Huerta (@CecyHuertaSan) March 16, 2026
¿Está abierta la estación Zócalo?
La estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX está cerrada hasta nuevo aviso. Para llegar al Centro Histórico, es posible por medio de las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de Líneas 2 y 8.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 16, 2026
¿A qué hora abre el Metro CDMX hoy?
Recuerda que hoy 16 de marzo de 2026, al ser día feriado por el natalicio de Benito Juárez, el Metro CDMX abre sus puertas a las 7:00 horas y cerrará a las 0:00 horas.
@MetroCDMX Queremos avanzar no todos descansamos en días festivos ! pic.twitter.com/Lu3PmCW23F— Valeria (@Valeria59811789) March 16, 2026