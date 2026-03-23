Metro CDMX EN VIVO hoy 23 de marzo: ¿Qué líneas reportan retrasos y saturación este lunes?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX arranca este lunes 23 de marzo con una demanda de usuarios a tope en las terminales que conectan la periferia con el centro de la capital.

Como es habitual en el inicio de semana, las líneas de mayor transbordo registran tiempos de espera superiores a los oficiales desde las primeras horas de operación.

A continuación te ofrecemos una cobertura minuto a minuto de lo que sucede en las 12 líneas de la red. Desde desalojos por fallas mecánicas hasta cortes de corriente preventivos, sigue el minuto a minuto en vivo: