Metro CDMX EN VIVO hoy 23 de marzo: ¿Qué líneas reportan retrasos y saturación este lunes?
Comienza la semana sin contratiempos: Sigue el reporte en vivo sobre el avance de trenes en el Metro de la CDMX; te informamos qué líneas presentan afluencia o marcha lenta este lunes.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX arranca este lunes 23 de marzo con una demanda de usuarios a tope en las terminales que conectan la periferia con el centro de la capital.
Como es habitual en el inicio de semana, las líneas de mayor transbordo registran tiempos de espera superiores a los oficiales desde las primeras horas de operación.
A continuación te ofrecemos una cobertura minuto a minuto de lo que sucede en las 12 líneas de la red. Desde desalojos por fallas mecánicas hasta cortes de corriente preventivos, sigue el minuto a minuto en vivo:
Metro CDMX EN VIVO hoy 23 de marzo: Avance de trenes, fallas y reporte de tráfico
¿Qué líneas del Metro CDMX tienen retrasos?
Toma previsiones: El Metro CDMX informa que continúa con afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12 y B. Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones. El servicio está sujeto a cambios por incidentes imprevistos.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 23, 2026
A esta hora, se continúa con afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 3, 8, 9, 12 y B. Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones. El servicio está sujeto a cambios por incidentes imprevistos.
Te recomendamos anticipar tu salida y… pic.twitter.com/uOTKe1TOWt
Afluencia alta en Líneas 2, 3 y 7
Viaja con tiempo: Las Líneas 2, 3 y 7 registran afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 23, 2026
Las Líneas 2, 3 y 7 registran afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.
Mantente informada e informado a… pic.twitter.com/mHEIcaUmBz