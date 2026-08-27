  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

Estado del servicio en el Metro CDMX: avance de trenes y reporte minuto a minuto este jueves

¿Se te hizo tarde? Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy jueves 27 de agosto de 2026 y toma previsiones en tus traslados.

Vagones del Metro CDMX
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 27 de agosto de 2026.

Estado del servicio en el Metro CDMX: avance de trenes y reporte minuto a minuto este jueves

Línea A llena

Usuarios comparten videos de gente afuera de las estaciones de la Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán.

Afluencia controlada en el Metro

EL STC informa que hay afluencia controlada de usuarios y buen avance de trenes en las líneas 2, 3, 7, 8, 9, A y B.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX