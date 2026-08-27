Estado del servicio en el Metro CDMX: avance de trenes y reporte minuto a minuto este jueves
¿Se te hizo tarde? Consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy jueves 27 de agosto de 2026 y toma previsiones en tus traslados.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este jueves 27 de agosto de 2026.
Estado del servicio en el Metro CDMX: avance de trenes y reporte minuto a minuto este jueves
Línea A llena
Usuarios comparten videos de gente afuera de las estaciones de la Línea A, que corre de La Paz a Pantitlán.
Así la línea A y sigue llegando gente pic.twitter.com/bHIQtzDGrs— Rulo (@RuloAnduaga) August 27, 2026
Afluencia controlada en el Metro
EL STC informa que hay afluencia controlada de usuarios y buen avance de trenes en las líneas 2, 3, 7, 8, 9, A y B.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2026
Continúa la afluencia controlada y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B . Para atender la demanda, personal del Sistema apoya la regulación y dosificación de usuarios desde estaciones y terminales.
Mantente informado a través de nuestros… pic.twitter.com/EIqL6ZTSBl