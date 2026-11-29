La fiesta puede terminar de madrugada, pero el regreso a casa no tendría que convertirse en otra odisea para quienes se lancen al Flow Fest 2026.

Este domingo 29 de noviembre, el Metro de la Ciudad de México tendrá una operación especial para facilitar la salida de los asistentes al festival que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La medida contempla extender el servicio de la Línea 9, conocida como la Línea Café, para que quienes terminen de bailar, cantar y disfrutar de los conciertos tengan una alternativa de transporte público más allá del horario habitual.

#AvisoMetro: Para facilitar la movilidad de quienes asisten al Festival Musical que se realiza en las inmediaciones de la estación Ciudad Deportiva, los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre, la Línea 9 del Metro ampliará su horario de servicio hasta las 01:30 horas del día… pic.twitter.com/R4wYwfUK3u — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 28, 2026

¿Hasta qué hora funcionará el Metro este domingo?

Si vas al festival y piensas utilizar el Metro para regresar, toma nota: el horario extendido de la Línea 9 llegará hasta las 01:30 horas del lunes 30 de noviembre.

De acuerdo con la información difundida por el STC, el último tren saldrá a esa hora desde las terminales Pantitlán y Tacubaya, por lo que recorrerá las estaciones de la Línea 9 durante el operativo especial.

La extensión de horario comenzó el sábado 28 de noviembre y se mantendrá hasta la madrugada del lunes 30, con el objetivo de apoyar los traslados de quienes acudan al Flow Fest durante el fin de semana.

¿Qué estaciones tiene la Línea 9?

Las estaciones que forman parte de la Línea 9 son:

Pantitlán

Puebla

Ciudad Deportiva

Velódromo

Mixiuhca

Jamaica

Chabacano

Lázaro Cárdenas

Centro Médico

Chilpancingo

Patriotismo

Tacubaya

El operativo fue instruido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para ofrecer alternativas de movilidad ante la concentración de asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.