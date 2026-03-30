¡Toma nota! Metro CDMX cambia horarios por Semana Santa y abrirá más tarde

La ciudad baja la velocidad, pero el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no se detiene, con motivo de la temporada vacacional, el servicio operará con horario especial los días 2 y 3 de abril, una modificación que impactará directamente a millones de usuarios que se mueven diariamente por la capital.

Fue Adrián Rubalcava, director general del organismo, quien confirmó el ajuste a través de redes sociales, donde también adelantó una medida que suele entusiasmar a más de uno: el regreso del programa “Tu bici viaja en Metro”.

Horario especial en el Metro CDMX: lo que debes saber para Semana Santa

Durante el jueves 2 y viernes 3 de abril, el Metro operará bajo esquema de día festivo, es decir, de 7:00 a 00:00 horas.

Este cambio implica que los trenes comenzarán más tarde de lo habitual, por lo que las autoridades recomiendan planear con anticipación los traslados, sobre todo para quienes no descansan en estas fechas o deben cruzar la ciudad.

Además, a lo largo de toda la jornada estará activo el programa que permite el ingreso de bicicletas en todas las estaciones. Eso sí, se mantiene el llamado a hacerlo con responsabilidad: evitar horas pico, no obstruir puertas y respetar a los demás usuarios.

Los días 2 y 3 de abril, el @MetroCDMX operará con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas.

Durante ambos días se aplicará el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con sus bicicletas durante toda la jornada.

Toma previsiones y… pic.twitter.com/YPFYIBhdR3 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) March 30, 2026

Otros transportes también ajustan servicio; tren suburbano y otros más

No solo el Metro CDMX se adapta. El Tren Suburbano, que conecta Buenavista con Cuautitlán, también modificará su operación para alinearse con la menor demanda típica de estos días.

Para el 2 de abril, el servicio arrancará desde las 5:00 horas, con intervalos de 15 minutos en las primeras horas, reduciéndose a 10 minutos durante el día y regresando a 15 minutos por la noche.

En tanto, el viernes 3 de abril operará de 7:00 a 00:30 horas, con frecuencias de 15 minutos entre trenes.

Operativo de seguridad en CDMX por Semana Santa

En paralelo, el Gobierno capitalino activó el operativo Semana Santa Segura 2026, una estrategia que despliega a miles de elementos de seguridad y emergencia en puntos clave de la ciudad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que la capital se mantiene como uno de los destinos más atractivos durante esta temporada, por lo que la vigilancia se reforzará en zonas de alta afluencia como centros comerciales, bancos y espacios turísticos.