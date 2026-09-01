Evita contratiempos: Consulta las estaciones con mayor demanda en el Metro CDMX
¿Qué pasa en el Metro CDMX este martes 1 de septiembre? Revisa con nosotros el seguimiento al avance de trenes y las incidencias en la red de 12 líneas.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 1 de septiembre de 2026.
Evita contratiempos: Consulta las estaciones con mayor demanda en el Metro CDMX
¿Cómo va la Línea 12?
Andenes llenos y retrasos en el avance de trenes en la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac, de acuerdo con algunos usuarios.
Buenos días, qué pasa en línea 12? Los trenes están muy lentos lo que ocasiona que se acumule mucha gente en el andén.— MJ (@pinkeusooya) September 1, 2026
¿Qué pasa en la Línea 2?
La Línea 2 (Tasqueña-Cuatro Caminos) presenta retrasos y andenes llenos, de acuerdo con algunos usuarios.
Que pasa con la linea 2 hacia 4 caminos carajo?!!! Agilicen idiotas!!!! 🤬🤬🤬 están atascados los andenes!!!!@MetroCDMX— ❣Ely Bach⁷❣⊙⊝⊜ (@_ElizabethRivas) September 1, 2026