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Evita contratiempos: Consulta las estaciones con mayor demanda en el Metro CDMX

¿Qué pasa en el Metro CDMX este martes 1 de septiembre? Revisa con nosotros el seguimiento al avance de trenes y las incidencias en la red de 12 líneas.

Vagón del metro cdmx
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tu traslado y tomes precauciones antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 1 de septiembre de 2026.

Evita contratiempos: Consulta las estaciones con mayor demanda en el Metro CDMX

¿Cómo va la Línea 12?

Andenes llenos y retrasos en el avance de trenes en la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac, de acuerdo con algunos usuarios.

¿Qué pasa en la Línea 2?

La Línea 2 (Tasqueña-Cuatro Caminos) presenta retrasos y andenes llenos, de acuerdo con algunos usuarios.

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