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¿Viajas por la red del Metro CDMX? Esto es lo que debes saber sobre el servicio y las zonas con demoras

¡Que no se te haga tarde! Consulta en Azteca Noticias cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este 2 de septiembre y toma previsiones en tus traslados.

Vagón del Metro CDMX
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy miércoles 2 de septiembre de 2026.

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¿Qué pasa en la Línea 12?

Usuarios indican que la Línea 12 (Mixcoac-Tláhuac) tiene retrasos al avanzar en las estaciones.

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