¿Viajas por la red del Metro CDMX? Esto es lo que debes saber sobre el servicio y las zonas con demoras
¡Que no se te haga tarde! Consulta en Azteca Noticias cómo va el avance de trenes en el Metro CDMX este 2 de septiembre y toma previsiones en tus traslados.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de los trenes en el Metro CDMX, para que puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy miércoles 2 de septiembre de 2026.
¿Viajas por la red del Metro CDMX? Esto es lo que debes saber sobre el servicio y las zonas con demoras
¿Qué pasa en la Línea 12?
Usuarios indican que la Línea 12 (Mixcoac-Tláhuac) tiene retrasos al avanzar en las estaciones.
En la línea 12 no vamos a entrar si los trenes tardan un buen en pasar, pero falta su noticia de que hay alta afluencia :/— Kevin Manuel MV (@KevinManuelMV) September 2, 2026