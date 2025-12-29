¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del lunes 29 de diciembre de 2025
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy lunes 29 de diciembre. Te informamos en tiempo real sobre retrasos, afluencia máxima, estaciones cerradas y tiempos de espera.
Bienvenidos al reporte diario de movilidad. Este lunes 29 de diciembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inicia operaciones de manera ordinaria a las 05:00 horas. Sin embargo, usuarios ya reportan las primeras aglomeraciones y retrasos en puntos clave de la red.
Aquí actualizamos la información al momento para que no llegues tarde a tu destino. Recuerda que en esta época hay menor afluencia, pero persisten algunos retrasos en el paso de trenes.
Metro CDMX hoy 29 de diciembre: Estado del servicio, retrasos y avance de trenes
Retrasos en la Línea 8 del Metro
Toma previsiones: Usuarios reclaman avance muy lento en la Línea 8, pero el Metro CDMX asegura que no hay averías; sin embargo, ya agilizan el avance de trenes.
Buen día. Al momento la Línea 8 no presenta averías, se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 29, 2025
¿Qué pasa en la estación Auditorio, Línea 7?
Ante cuestionamientos, el Metro CDMX recuerda: "Como parte de las acciones de mejora y mantenimiento, la estación Auditorio de la Línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso".
Buen día. La estación Auditorio permanece cerrada hasta nuevo aviso. Te compartimos la siguiente información: https://t.co/6RBlvBkFGK— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 29, 2025