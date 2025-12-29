¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del lunes 29 de diciembre de 2025

Bienvenidos al reporte diario de movilidad. Este lunes 29 de diciembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inicia operaciones de manera ordinaria a las 05:00 horas. Sin embargo, usuarios ya reportan las primeras aglomeraciones y retrasos en puntos clave de la red.

Aquí actualizamos la información al momento para que no llegues tarde a tu destino. Recuerda que en esta época hay menor afluencia, pero persisten algunos retrasos en el paso de trenes.