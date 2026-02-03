Así está el Metro CDMX hoy martes 3 de febrero de 2026 (EN VIVO)
Tras el fin de semana largo, el Metro CDMX retoma su horario habitual de día laborable. Checa aquí qué líneas presentan retrasos, saturación máxima y tiempos de espera al momento.
¡Se acabó el puente! Este martes 3 de febrero, la capital regresa a la realidad tras el fin de semana largo por el Día de la Constitución. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX retoma hoy su horario habitual de día laborable, operando desde las 05:00 hasta las 24:00 horas.
En este espacio te mantendremos informado en tiempo real sobre el avance de trenes, reportes de retrasos y las zonas con mayor saturación. Ojo con las Líneas 3, B y 9, que suelen presentar el "efecto resaca" tras los días de asueto con andenes llenos desde primera hora. ¡Toma previsiones y checa aquí el estatus antes de salir!
Metro CDMX hoy 3 de febrero: ¿Cómo va el avance de trenes? Reporte de fallas y afluencia
Afectaciones en al menos seis líneas del Metro CDMX
Toma previsiones: Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 9 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Horario del Metro CDMX: Días laborales vs Festivos
Es importante recordar que el horario especial por la Constitución solo aplicó ayer. Para hoy y el resto de la semana, el servicio opera:
- Lunes a Viernes: 05:00 a 24:00 horas.
- Sábados: 06:00 a 24:00 horas.
- Domingos y festivos: 07:00 a 24:00 horas.