Así está el Metro CDMX hoy martes 3 de febrero de 2026 (EN VIVO)

¡Se acabó el puente! Este martes 3 de febrero, la capital regresa a la realidad tras el fin de semana largo por el Día de la Constitución. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX retoma hoy su horario habitual de día laborable, operando desde las 05:00 hasta las 24:00 horas.

En este espacio te mantendremos informado en tiempo real sobre el avance de trenes, reportes de retrasos y las zonas con mayor saturación. Ojo con las Líneas 3, B y 9, que suelen presentar el "efecto resaca" tras los días de asueto con andenes llenos desde primera hora. ¡Toma previsiones y checa aquí el estatus antes de salir!