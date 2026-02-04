¡Toma previsiones! Así va el Metro CDMX hoy miércoles 4 de febrero
Mitad de semana con alta afluencia. Checa el estatus del servicio en las 12 líneas del Metro CDMX, tiempos de espera reales y qué estaciones presentan saturación.
Llegamos al "ombligo de semana". Este miércoles 4 de febrero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con su horario habitual de día laborable, de las 05:00 horas hasta la media noche.
Si te diriges o regresas de tu trabajo o escuela, mantente atento a la Línea 3 (Indios Verdes - Universidad) y la Línea A (La Paz - Pantitlán), que desde temprano registran alta concentración de usuarios y marcha lenta. Aquí te contamos el minuto a minuto del servicio para que no se te haga tarde.
Metro CDMX hoy 4 de febrero: Avance de trenes, afluencia y fallas en vivo
Dosificación de usuarios y retrasos en seis líneas
Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 8, 9, A y B.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los usuarios.
Afluencia alta en Líneas 1, 3, 7, 8, 12 y B
Metro CDMX informa: "En las Líneas 1, 3, 7, 8, 12 y B se registra alta afluencia. Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado".
Vagones exclusivos para Mujeres
Recuerda que los primeros vagones de cada tren son exclusivos para mujeres y menores de 12 años durante todo el horario de servicio, no solo en horas pico. Evita llamadas de atención.