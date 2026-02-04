¡Toma previsiones! Así va el Metro CDMX hoy miércoles 4 de febrero

Llegamos al "ombligo de semana". Este miércoles 4 de febrero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con su horario habitual de día laborable, de las 05:00 horas hasta la media noche.

Si te diriges o regresas de tu trabajo o escuela, mantente atento a la Línea 3 (Indios Verdes - Universidad) y la Línea A (La Paz - Pantitlán), que desde temprano registran alta concentración de usuarios y marcha lenta. Aquí te contamos el minuto a minuto del servicio para que no se te haga tarde.