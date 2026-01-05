¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Retrasos y operativo “Reyes Magos” este lunes 5 de enero
Reporte en vivo del Metro CDMX hoy lunes 5 de enero. Conoce los retrasos en Línea 3 y Línea B, y las reglas para ingresar con juguetes y bicicletas por el Día de Reyes.
¡Buenos días! Inicia la primera semana completa de 2026. Este lunes 5 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera en horario normal de 05:00 a 24:00 horas.
Atención: Hoy es un día de alta demanda. No solo es el regreso laboral para muchos, sino que la tarde será caótica por las compras de Día de Reyes. El Metro ya activó su protocolo para permitir el ingreso de "objetos voluminosos" (bici, patinetas, cajas grandes) a partir de la tarde.
Metro CDMX hoy 5 de enero: Estado del servicio, retrasos y ¿se pueden subir juguetes?
Caos en al menos 3 líneas del Metro
¡Toma previsiones! Se reportan reclamos y detenciones en la Línea 3, debido a la revisión de un tren. Afluencia muy alta y retrasos de hasta 15 minutos.
Además, la Línea A presenta problemas de la misma índole y se registran múltiples reclamos a través de redes sociales.
Otras líneas, como la Línea 8, Línea A y B, se agiliza el flujo de trenes desde las terminales por afluencia.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 5, 2026
Afectaciones en la Línea 9
Ante reclamos, el Metro CDMX confirma demoras en la Línea 9: "Al momento la Línea 9 no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes", señala.
Buen día. Al momento la Línea 9 no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 5, 2026
Detenciones constantes en la Línea 8
Toma previsiones: Usuarios preguntan "¿Por qué las paradas prolongadas en la línea 8 dirección Garibaldi?" Prevé demoras en ambas direcciones.
¿Por qué las paradas prolongadas en la linea 8 dirección Garibaldi?, llevamos varios minutos parados en Escuadrón 201, muchos tenemos que llegar temprano a nuestros centros de trabajo. ¡MUEVANSE!— musicdon'tlie (@CastilloEp82958) January 5, 2026
¿Sigue cerrada la estación Auditorio, Línea 7?
Metro CDMX confirma: Buen día, la estación Auditorio permanece cerrada hasta nuevo aviso.
Buen día, la estación Auditorio permanece cerrada hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 5, 2026