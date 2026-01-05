¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Retrasos y operativo “Reyes Magos” este lunes 5 de enero

¡Buenos días! Inicia la primera semana completa de 2026. Este lunes 5 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera en horario normal de 05:00 a 24:00 horas.

Atención: Hoy es un día de alta demanda. No solo es el regreso laboral para muchos, sino que la tarde será caótica por las compras de Día de Reyes. El Metro ya activó su protocolo para permitir el ingreso de "objetos voluminosos" (bici, patinetas, cajas grandes) a partir de la tarde.