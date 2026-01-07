¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del miércoles 7 de enero de 2026
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy miércoles 7 de enero. Se activa marcha de seguridad por frío en 3 líneas y reportan saturación en el transbordo de Guerrero y Pantitlán.
¡Buenos días! Se acabaron las fiestas. Este miércoles 7 de enero, la Ciudad de México retoma su ritmo habitual. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera en horario normal de 05:00 a 24:00 horas.
Ojo: Hoy ya NO aplica el permiso especial para ingresar con cajas gigantes o bicicletas fuera de horario; volvemos a las reglas de equipaje estándar. Además, el frío está pegando fuerte, lo que alenta el servicio
Metro CDMX hoy 7 de enero: Estado del servicio, marcha lenta por frío y saturación
Usuaria reclama deficiencias en la Línea 1
Esta es una de las quejas sobre el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX: "la remodelada línea 1 - saturada en las estaciones por el pésimo y lento servicio, sin vigilancia, que pretexto pueden decir para justificar tanta afectación a los usuarios".
@AztecaNoticias la remodelada línea 1 - saturada en las estaciones por el pésimo y lento servicio, sin vigilancia, que pretexto pueden decir para justificar tanta afectación a los usuarios … 😖— Paul (@IngPaulmi) January 7, 2026
Afectaciones en la Línea 3
ATENCIÓN: En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.
Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 7, 2026
Retrasos severos en la Línea 8
Toma previsiones: Usuarios reclaman que "En línea 8 el avance no es cada 5 minutos. Ya llevamos aquí 10".
Considera demoras en ambas direcciones.
En linea 8 el avance no es cada 5 minutos. Ya llevamos aqui 10 🙄🙄🙄— Trumpkir 15 (@trumpkir18081) January 7, 2026
Afectaciones en la Línea 3
Ante reclamos de usuarios, el Metro CDMX confirma: "En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda".
Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 7, 2026