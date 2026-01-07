¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del miércoles 7 de enero de 2026

¡Buenos días! Se acabaron las fiestas. Este miércoles 7 de enero, la Ciudad de México retoma su ritmo habitual. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera en horario normal de 05:00 a 24:00 horas.

Ojo: Hoy ya NO aplica el permiso especial para ingresar con cajas gigantes o bicicletas fuera de horario; volvemos a las reglas de equipaje estándar. Además, el frío está pegando fuerte, lo que alenta el servicio