¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del miércoles 7 de enero de 2026

Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy miércoles 7 de enero. Se activa marcha de seguridad por frío en 3 líneas y reportan saturación en el transbordo de Guerrero y Pantitlán.

Metro CDMX hoy 7 de enero: Estado del servicio, marcha lenta por frío y saturación| Foto: Arturo Engels/FIA
Escrito por:  Carlos Alberto Pérez Iveth Ortiz

¡Buenos días! Se acabaron las fiestas. Este miércoles 7 de enero, la Ciudad de México retoma su ritmo habitual. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera en horario normal de 05:00 a 24:00 horas.

Ojo: Hoy ya NO aplica el permiso especial para ingresar con cajas gigantes o bicicletas fuera de horario; volvemos a las reglas de equipaje estándar. Además, el frío está pegando fuerte, lo que alenta el servicio

Metro CDMX hoy 7 de enero: Estado del servicio, marcha lenta por frío y saturación

Usuaria reclama deficiencias en la Línea 1

Esta es una de las quejas sobre el servicio de la Línea 1 del Metro CDMX: "la remodelada línea 1 - saturada en las estaciones por el pésimo y lento servicio, sin vigilancia, que pretexto pueden decir para justificar tanta afectación a los usuarios".

Afectaciones en la Línea 3

ATENCIÓN: En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.

Retrasos severos en la Línea 8

Toma previsiones: Usuarios reclaman que "En línea 8 el avance no es cada 5 minutos. Ya llevamos aquí 10".

Considera demoras en ambas direcciones.

Afectaciones en la Línea 3

Ante reclamos de usuarios, el Metro CDMX confirma: "En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda".

