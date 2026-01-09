¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del viernes 9 de enero de 2026
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX hoy viernes 9 de enero. Te informamos sobre la marcha de trenes, la saturación en Línea B y 3, y el estado de la red previo al fin de semana.
¡Buenos días! Por fin es viernes. Este 9 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario de día laborable de 05:00 a 24:00 horas.
Hoy la dinámica cambia: la hora pico matutina es intensa, pero por la tarde el flujo comienza a bajar antes de lo habitual; sin embargo, las líneas que conectan con el Edomex (A y B) amanecen complicadas.
Metro CDMX hoy 9 de enero: Estado del servicio, retrasos y afluencia de viernes
Retrasos en la Línea 6
Toma previsiones: Ante varios reclamos por retrasos y detenciones, el Metro CDMX señala que "al momento la Línea 6 no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación y salida los trenes desde las terminales".
Demoras en la Línea B y Línea 1
"Al momento la Línea B y Línea 1 no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación y salida los trenes desde las terminales" informa el Metro CDMX.
Toma previsiones por demoras de alrededor de 10 minutos.
