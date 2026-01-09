¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte en vivo del viernes 9 de enero de 2026

¡Buenos días! Por fin es viernes. Este 9 de enero de 2026, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX opera con horario de día laborable de 05:00 a 24:00 horas.

Hoy la dinámica cambia: la hora pico matutina es intensa, pero por la tarde el flujo comienza a bajar antes de lo habitual; sin embargo, las líneas que conectan con el Edomex (A y B) amanecen complicadas.