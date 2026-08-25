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Marcha lenta en el Metro por lluvias en la CDMX hoy: Revisa cómo va tu Línea

¡Que no te tome desprevenido! Consulta con nosotros cómo va el avance de los trenes en las 12 líneas del Metro CDMX y llega a tiempo a tu destino.

Vagón del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X @metrocdmx.

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 25 de agosto de 2026.

Minuto a minuto: Sigue el avance y estado del Metro CDMX EN VIVO hoy, 25 de agosto

Marcha lenta en 7 Líneas

Reportan marcha lenta en las Líneas 2, 4, 5, 8, 9, B y 12 del Metro. Esto debido a las fuertes lluvias que azotan diversos puntos de la Ciudad de México. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.

Retrasos en Línea 3

Pasajeros destacan que llevan más de 5 minutos detenidos entre las estaciones Centro Médico y Etiopía de la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes).

Retrasos en Línea B

Pasajeros de la Línea B aseguran que no ha pasado un tren en dirección a Ciudad Azteca en más de 10 minutos.

Retrasos en Línea 1 y Línea 2

Usuarios afirman que hay retraso en el avance de trenes en la Línea 1 (Observatorio-Pantitlán) y Línea 2 (Tasqueña-Cuatro Caminos).

Retrasos en la Línea 3

Usuarios reportan que los trenes se detienen por demasiado tiempo en cada estación de la Línea 3 (Universidad - Indios Verdes). Recuerda que opera con marcha de seguridad por lluvia.

Marcha de seguridad en 7 líneas

El Metro CDMX informó que, debido a la lluvia que cae en la ciudad, hay marcha de seguridad en siete líneas:

  • Línea 2: Tasqueña a Cuatro Caminos. 
  • Línea 3: Universidad a Indios Verdes. 
  • Línea 4: Santa Anita a Martín Carrera. 
  • Línea 5: Pantitlán a Politécnico. 
  • Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi. 
  • Línea 9: Tacubaya a Pantitlán. 
  • Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista.

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