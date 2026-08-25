Marcha lenta en el Metro por lluvias en la CDMX hoy: Revisa cómo va tu Línea
¡Que no te tome desprevenido! Consulta con nosotros cómo va el avance de los trenes en las 12 líneas del Metro CDMX y llega a tiempo a tu destino.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 25 de agosto de 2026.
Minuto a minuto: Sigue el avance y estado del Metro CDMX EN VIVO hoy, 25 de agosto
Marcha lenta en 7 Líneas
Reportan marcha lenta en las Líneas 2, 4, 5, 8, 9, B y 12 del Metro. Esto debido a las fuertes lluvias que azotan diversos puntos de la Ciudad de México. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 4, 5, 8, 9, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/fir8xgL3al— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2026
Retrasos en Línea 3
Pasajeros destacan que llevan más de 5 minutos detenidos entre las estaciones Centro Médico y Etiopía de la Línea 3 (Universidad-Indios Verdes).
@MetroCDMX no chinguen! Más de 5 minutos parados entre centro médico y Etiopía! 🤬— 𝕶𝖚𝖐𝖔 𝕽í𝖔𝖘 (@KukoWayne) August 25, 2026
Retrasos en Línea B
Pasajeros de la Línea B aseguran que no ha pasado un tren en dirección a Ciudad Azteca en más de 10 minutos.
Si es cos ya te por qué se para a hacer bases en Morelos el PR3168 con dirección a cd azteca ya se tardó más de 10 minutos en pasar, ya son mamadas 😡😡😡😡😡😡— Angel Ayel (@AngelAyel1) August 25, 2026
Retrasos en Línea 1 y Línea 2
Usuarios afirman que hay retraso en el avance de trenes en la Línea 1 (Observatorio-Pantitlán) y Línea 2 (Tasqueña-Cuatro Caminos).
@MetroCDMX pinche metro culero, cómo voy a justo mi retardo por culpa de su pésimo servicio?? 🤌🏻🤌🏻🤌🏻🤌🏻— just (@just41357151) August 25, 2026
Primero la línea 2 haciendo base y luego la línea 1.
No mmen!!! 🤬
Retrasos en la Línea 3
Usuarios reportan que los trenes se detienen por demasiado tiempo en cada estación de la Línea 3 (Universidad - Indios Verdes). Recuerda que opera con marcha de seguridad por lluvia.
Línea 3 (verde) va muy lenta, toma su tiempo ente cada estación. @MetroCDMX— Don Pixel (@mxDonPixel) August 25, 2026
Marcha de seguridad en 7 líneas
El Metro CDMX informó que, debido a la lluvia que cae en la ciudad, hay marcha de seguridad en siete líneas:
- Línea 2: Tasqueña a Cuatro Caminos.
- Línea 3: Universidad a Indios Verdes.
- Línea 4: Santa Anita a Martín Carrera.
- Línea 5: Pantitlán a Politécnico.
- Línea 8: Constitución de 1917 a Garibaldi.
- Línea 9: Tacubaya a Pantitlán.
- Línea B: Ciudad Azteca a Buenavista.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 25, 2026
Se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 6, 7, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B debido a… pic.twitter.com/6vXHueb03A