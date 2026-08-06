Más de 10 minutos esperando el Metro en la Línea 3: consulta el reporte EN VIVO de retrasos y estado del servicio
Sigue el reporte del Metro CDMX hoy, jueves 6 de agosto de 2026, con información actualizada sobre retrasos, incidencias, alta afluencia y estado del servicio.
El Metro CDMX no solo conecta distintos puntos de la capital, también enlaza con otros sistemas de la Red de Movilidad Integrada, como Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y RTP, lo que facilita los traslados diarios de millones de personas.
Gracias a esta interconectividad, los usuarios pueden realizar recorridos más eficientes utilizando una sola Tarjeta de Movilidad Integrada para acceder a diversos medios de transporte.
Sin embargo, durante este jueves 6 de agosto de 2026 pueden registrarse retrasos, alta afluencia o incidencias que afecten el servicio en algunas líneas y estaciones.
En esta cobertura EN VIVO encontrarás los reportes más recientes de los usuarios, así como los avisos oficiales del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para que puedas planear tu viaje con información actualizada.
Metro CDMX hoy 6 de agosto; consulta el reporte EN VIVO de retrasos y estado del servicio
Espera de 10 minutos en Línea 3
Usuarios piden el avance del Metro en la Línea 3: "La línea 3 está parada y no avanza llevamos 10 min"
Marcha de segurida por lluvia
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12, A y B.
Línea 3 lenta
Retrasos en la Línea 3: "Qué pasa en la Línea 3 estamos parados en Guerrero y no avanza, hace bastante calor no sean inconcientes y denle movilidad"
Línea 2 con retrasos de 20 minutos por estación
Usuarios en redes sociales reportaron retrasos de 20 minutos por estación en el Metro CDMX; a lo que el servicio de transporte respondió que se agilizaría la salida de los trenes desde las terminales.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 6, 2026
Línea 7 sin trenes, desvían unidades a las estaciones de más demanda
El Metro CDMX informó que la Línea 7 que va de El Rosario a Barranca del Muerto registra una alta demanda de usuarios, por lo que mandaría sus trenes a las estaciones de mayor demanda para agilizar la operación contínua.
Buen día. En este momento, la Línea 7 presenta alta afluencia. Se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 6, 2026
Permite el libre cierre de puertas. Tu apoyo ayuda a agilizar el servicio para todas las personas usuarias.
Líneas 3, 7 y B con alta afluencia y marcha lenta
El Metro CDMX que las Líneas 3, 7 y B registraban alta demanda de parte de los usuarios, mientras que las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y A registran buen avance.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 6, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.
Las Líneas 3, 7 y B presentan afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos… pic.twitter.com/3SFdngDKxa
¿Qué estaciones del Metro CDMX están cerradas?
Tras informar la apertura de su servicio, el Metro CDMX confirmó que ninguna estación de sus 12 Líneas se encuentra cerrada, con especial atención a la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, parada por la que siempre preguntan los usuarios.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 6, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/vBwFdq8YJB