Más de 10 minutos esperando el Metro en la Línea 3: consulta el reporte EN VIVO de retrasos y estado del servicio

El Metro CDMX no solo conecta distintos puntos de la capital, también enlaza con otros sistemas de la Red de Movilidad Integrada, como Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero y RTP, lo que facilita los traslados diarios de millones de personas.

Gracias a esta interconectividad, los usuarios pueden realizar recorridos más eficientes utilizando una sola Tarjeta de Movilidad Integrada para acceder a diversos medios de transporte.

Sin embargo, durante este jueves 6 de agosto de 2026 pueden registrarse retrasos, alta afluencia o incidencias que afecten el servicio en algunas líneas y estaciones.

En esta cobertura EN VIVO encontrarás los reportes más recientes de los usuarios, así como los avisos oficiales del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para que puedas planear tu viaje con información actualizada.