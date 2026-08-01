Metro CDMX hoy 1 de agosto; este es el reporte EN VIVO del servicio en Líneas y estaciones

Este sábado 1 de agosto de 2026, el Metro CDMX opera con su horario habitual de fin de semana, que es de 06:00 a 00:00 horas, para facilitar los traslados de miles de personas que quieren pasear por la ciudad, realizan actividades laborales o comerciales.

La red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) está conformada por 195 estaciones, de las cuales 44 son de correspondencia, lo que permite realizar transbordos entre distintas líneas y mejorar la conectividad dentro de la capital.

A pesar de ello, durante la jornada pueden presentarse retrasos, alta afluencia o incidencias que modifiquen los tiempos de recorrido.

En esta cobertura EN VIVO encontrarás el estado del servicio, los reportes de los usuarios y los avisos oficiales para planear tu viaje con la información más reciente.