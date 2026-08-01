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Metro CDMX hoy 1 de agosto; este es el reporte EN VIVO del servicio en Líneas y estaciones

Consulta el reporte del Metro CDMX hoy, sábado 1 de agosto de 2026, con las últimas actualizaciones sobre retrasos, afluencia de pasajeros e incidencias.

Metro CDMX
En fin de semana, el horario del Metro CDMX empieza a las 06:00 horas los sábados y a las 07:00 horas los domingos.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Este sábado 1 de agosto de 2026, el Metro CDMX opera con su horario habitual de fin de semana, que es de 06:00 a 00:00 horas, para facilitar los traslados de miles de personas que quieren pasear por la ciudad, realizan actividades laborales o comerciales.

La red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) está conformada por 195 estaciones, de las cuales 44 son de correspondencia, lo que permite realizar transbordos entre distintas líneas y mejorar la conectividad dentro de la capital.

A pesar de ello, durante la jornada pueden presentarse retrasos, alta afluencia o incidencias que modifiquen los tiempos de recorrido.

En esta cobertura EN VIVO encontrarás el estado del servicio, los reportes de los usuarios y los avisos oficiales para planear tu viaje con la información más reciente.

Metro CDMX hoy 1 de agosto; este es el reporte EN VIVO del servicio en Líneas y estaciones

Línea B con retrasos de 20 minutos

Usuarios reportaron que la Línea B del Metro CDMX reportaba retrasos de hasta 20 minutos por estación, a lo que el servicio de transporte respondió que agilizaría la salida de trenes desde las terminales para garantizar que los pasajeros llegaran a tiempo a sus destinos.

¿Están abiertas todas las estaciones del Metro CDMX?

El Metro CDMX informó desde las 06:00 horas el inicio de su servicio, confirmando que todas las estaciones de sus 12 Líneas se encuentran abiertas.

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