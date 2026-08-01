Metro CDMX hoy 1 de agosto; este es el reporte EN VIVO del servicio en Líneas y estaciones
Consulta el reporte del Metro CDMX hoy, sábado 1 de agosto de 2026, con las últimas actualizaciones sobre retrasos, afluencia de pasajeros e incidencias.
Este sábado 1 de agosto de 2026, el Metro CDMX opera con su horario habitual de fin de semana, que es de 06:00 a 00:00 horas, para facilitar los traslados de miles de personas que quieren pasear por la ciudad, realizan actividades laborales o comerciales.
La red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) está conformada por 195 estaciones, de las cuales 44 son de correspondencia, lo que permite realizar transbordos entre distintas líneas y mejorar la conectividad dentro de la capital.
A pesar de ello, durante la jornada pueden presentarse retrasos, alta afluencia o incidencias que modifiquen los tiempos de recorrido.
En esta cobertura EN VIVO encontrarás el estado del servicio, los reportes de los usuarios y los avisos oficiales para planear tu viaje con la información más reciente.
Metro CDMX hoy 1 de agosto; este es el reporte EN VIVO del servicio en Líneas y estaciones
Línea B con retrasos de 20 minutos
Usuarios reportaron que la Línea B del Metro CDMX reportaba retrasos de hasta 20 minutos por estación, a lo que el servicio de transporte respondió que agilizaría la salida de trenes desde las terminales para garantizar que los pasajeros llegaran a tiempo a sus destinos.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Te recordamos permitir el libre cierre de puertas y ceder el paso a quienes descienden del vagón.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 1, 2026
¿Están abiertas todas las estaciones del Metro CDMX?
El Metro CDMX informó desde las 06:00 horas el inicio de su servicio, confirmando que todas las estaciones de sus 12 Líneas se encuentran abiertas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 14° C. pic.twitter.com/tIuw4hMy7H— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 1, 2026