¿Cómo va el Metro CDMX hoy 5 de octubre? Avance de trenes y retrasos EN VIVO
Que el caos del lunes no defina tu día. Revisa en Azteca Noticias el tiempo real de espera y las alertas de andenes saturados del Metro CDMX para que llegues a tiempo a tu destino.
Llegó el lunes 5 de octubre y las prisas por iniciar la jornada laboral y académica convierten los andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX en un auténtico campo de obstáculos, donde elegir mal tu ruta de transbordo puede costarte valiosos minutos.
En Azteca Noticias decodificamos la información oficial de @MetroCDMX para entregarte un vistazo de dónde están las zonas de mayor fricción, qué líneas mantienen un flujo constante y el minuto a minuto de cualquier avería que amenace con frenar tu trayecto.
Metro CDMX hoy lunes 5 de octubre: Avance de trenes y retrasos EN VIVO
Afluencia alta en cuatro Líneas
Se mantiene afluencia controlada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, A y B. Continúa afluencia alta en las Líneas 3, 7, 9 y 12; personal continúa en estaciones apoyando en maniobras de dosificación para un ingreso ordenado a los andenes. Para satisfacer demanda se realiza el envío de unidades vacías, destacó el Metro CDMX.
¿Está abierta la estación Zócalo?
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.
Persona se arroja a las vías del tren en Línea 9
"El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 9. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren", informa el Metro CDMX a través de X.
Afluencia moderada en siete Líneas
Las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.
Inicia el servicio en el Metro CDMX
Inicia el servicio en el Metro CDMX para este lunes 5 de octubre, En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 14° C.