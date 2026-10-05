¿Cómo va el Metro CDMX hoy 5 de octubre? Avance de trenes y retrasos EN VIVO

Llegó el lunes 5 de octubre y las prisas por iniciar la jornada laboral y académica convierten los andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX en un auténtico campo de obstáculos, donde elegir mal tu ruta de transbordo puede costarte valiosos minutos.

En Azteca Noticias decodificamos la información oficial de @MetroCDMX para entregarte un vistazo de dónde están las zonas de mayor fricción, qué líneas mantienen un flujo constante y el minuto a minuto de cualquier avería que amenace con frenar tu trayecto.