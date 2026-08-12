Línea 3 con severas afectaciones; conoce el avance del Metro en la CDMX

El Metro CDMX concentra gran parte de los desplazamientos cotidianos en la capital y sus alrededores, por lo que las condiciones del servicio pueden cambiar rápidamente durante las horas de mayor demanda.

Los usuarios pueden encontrar diferencias en los tiempos de espera según la Línea, estación y sentido del recorrido, especialmente cuando aumenta la concentración de pasajeros en los andenes.

Este miércoles 12 de agosto de 2026, nuestra cobertura EN VIVO dará seguimiento a las principales incidencias que se presenten en la red, desde demoras y saturación hasta revisiones o problemas que puedan modificar la circulación de los trenes.

Aquí podrás consultar las actualizaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y conocer el estado de las líneas y estaciones antes de iniciar o continuar tu recorrido.