Línea 3 con severas afectaciones; conoce el avance del Metro en la CDMX
Consulta el reporte del Metro CDMX hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, con actualizaciones sobre retrasos, tiempos de espera, afluencia y afectaciones.
El Metro CDMX concentra gran parte de los desplazamientos cotidianos en la capital y sus alrededores, por lo que las condiciones del servicio pueden cambiar rápidamente durante las horas de mayor demanda.
Los usuarios pueden encontrar diferencias en los tiempos de espera según la Línea, estación y sentido del recorrido, especialmente cuando aumenta la concentración de pasajeros en los andenes.
Este miércoles 12 de agosto de 2026, nuestra cobertura EN VIVO dará seguimiento a las principales incidencias que se presenten en la red, desde demoras y saturación hasta revisiones o problemas que puedan modificar la circulación de los trenes.
Aquí podrás consultar las actualizaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y conocer el estado de las líneas y estaciones antes de iniciar o continuar tu recorrido.
Metro CDMX hoy 12 de agosto; reporte EN VIVO de retrasos y servicio
Afectaciones en la Línea 3
"La Línea 3 viene horrible. Muchísima gente, se viene parando y en Guerrero ya hasta las luces se apagaron en el andén y en el tren", reportan varias personas.
Líneas afectadas por lluvias
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 8, y 9.
Comienza a llover en la CDMX
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 4 y 5.
Afectaciones en la Línea 9
Usuarios piden al Metro el avance de los trenes en la Línea 9.
Línea 8
"Podrían apoyarnos con el aire en Línea B, dirección Ciudad Azteca, tren 1033, por favor", usuarios piden el apoyo del servicio para poner el aire acondicionado por la sensación de calor en la línea.
Línea 2 lenta
Usuarios del Metro reportan el avance y la falta de trenes en la Línea 2.
Línea B reporta retraso en salida de trenes en Buenavista
Usuarios reportan retraso en la salida de los trenes en el Metro Buenavista; en tanto, el STC informó que la Línea B no presenta averías y se agiliza la circulación de los trenes.
Buena tarde, al momento la Línea B no presenta averías. Se agiliza la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026
¿Qué pasa en la Línea 3?
Reportan alta afluencia de personas en la Línea 3: "Estamos amontonados en metro Etiopía hace rato y hace mucho calor ¿por qué tarda tanto el metro?".
Se mantiene alta afluencia y retrasos en las Líneas 3 y 7
El Metro CDMX informó que continúa la alta afluencia y los retrasos por estación en ambas direcciones en las Líneas 3 y 7; pero aseguró que se enviarían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026
La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, A y B es constante en ambos sentidos y la afluencia se mantiene controlada. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Continúa la alta afluencia en las Líneas 3 y 7; se envían… pic.twitter.com/zNKPA8MxCa
Sin embargo, aclaró que la circulación es constante en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, A y B, además de que la afluencia de pasajeros se mantiene controlada.
Líneas 3 y 7 con alta afluencia de pasajeros y largos tiempos de espera
Aunque el Metro CDMX aseguró que las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, A y B presentan afluencia moderada con circulación constante de trenes, su propio reporte (aunado al de los usuarios) confirmó que las Líneas 3 y 7 presentan una demanda abismal de pasajeros, lo que también ralentizó el servicio en dichas rutas.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026
Las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12, A y B presentan afluencia moderada con circulación constante de trenes. En las Líneas 3 y 7 se registra alta afluencia, se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.
Mantente informado a… pic.twitter.com/K6AqsHhW1Z
Activan la maniobra de dosificación de acceso en Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B
El Metro CDMX informó que, aunque la circulación de trenes en la red es constante y la afluencia se mantiene controlada, activaron la maniobra de dosificación de pasajeros en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.
#MetroAlMomento: La circulación de trenes en la red es constante y la afluencia controlada. Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026
Personal del Sistema se encuentra en puntos… pic.twitter.com/l1IvPE4wBV
Asimismo, informaron que el personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de los usuarios; pidieron tomar previsiones y planear tu viaje para llegar a tiempo a tu destino.
Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B con afluencia baja y circulación constante
El Metro CDMX informó que hay baja afluencia y buena circulación en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B, además de reiterar que sus 195 estaciones distribuidas a lo largo de 12 líneas, se encuentran operando y brindando el servicio de movilidad.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/dO5617TOwW
¿Qué estaciones están cerradas hoy en el Metro CDMX?
Tras informar la apertura de su servicio a las 05:00 horas, el Metro CDMX informó que ninguna estación permanece cerrada, en especial la de la Línea 2, Zócalo/Tenochtitlán, que es por la que los usuarios más preguntan.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 13° C pic.twitter.com/77ZUoRY0RG— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 12, 2026