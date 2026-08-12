VIDEO | Intentan asaltar al director del C5 de CDMX: policías disparan y ladrón es detenido

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5 de la Ciudad de México (CDMX), fue víctima de la delincuencia tras un intento de asalto este martes 11 de agosto de 2026 en la zon centro de la capital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron en la calle Abraham González y la avenida Morelos, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Policías que escoltaban a Salvador Chiprés detienen a ladrón

De acuerdo con el reporte de las autoridades, dos sujetos intentaron asaltar a los tripulantes de un vehículo y, tres de los pasajeros que se identificaron como policías de la SSC con labor de escoltas del coordinador general del C5, bajaron de la unidad, realizaron detonaciones para disuadir a los asaltantes y, tras una persecución, retuvieron a uno de ellos.

"Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvo a un hombre señalado como probable responsable del intento de asalto a los tripulantes de un vehículo, en el que viajaba un servidor público, en la alcaldía Cuauhtémoc", informó la SSC.

La Fiscalía General de Justicia llevará a cabo la investigación correspondiente, en tanto, el servidor público está fuera de peligro y no hubo personas lesionadas.

🚨#AlertaADN



🚔⚠️ Policías de la #CDMX frustraron un intento de asalto contra Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres), coordinador general del C5 (@C5_CDMX), en la colonia Juárez. Hay una persona detenida pic.twitter.com/jcpKDyj3AL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

Graban detención de sujeto que quiso asaltar a Salvador Chiprés

Una persona que se encontraba cerca del lugar de los hechos grabó el momento exacto en que el presunto ladrón fue detenido sobre avenida Morelos, a unos cuantos metros de Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la CDMX.

En el video se ve al presunto ladrón en el piso y sometido por el personal de seguridad. Más policías de la SSC que llegaron rápidamente al apoyo, lo detuvieron y luego de una revisión preventiva le aseguraron una réplica de arma de fuego y un teléfono celular.

El hombre de 24 años de edad fue detenido y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.