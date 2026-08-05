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¿Qué pasa en la Línea B? Sigue EN VIVO el reporte del servicio del Metro de la CDMX

El Metro CDMX hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, informa en tiempo real sobre retrasos, estaciones con incidencias, alta afluencia y el avance de los trenes.

Metro CDMX
Consulta el reporte del Metro CDMX hoy, miércoles 5 de agosto de 2026.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Juárez Miranda, Alejandra Gómez

El Metro CDMX se mantiene como el eje principal de la movilidad en la capital a pesar de las más de cinco décadas que tiene en función, esto debido a que conecta zonas habitacionales, comerciales, escolares y de negocios mediante una red de 12 Líneas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) también destaca por su sistema de señalización e íconos que facilitan la identificación de estaciones, incluso para las personas que no saben leer o visitantes que recorren la ciudad por primera vez.

Durante este miércoles 05 de agosto del 2026, el servicio puede registrar retrasos, alta afluencia o incidencias en alguna de sus Líneas debido a la demanda de usuarios.

Sigue esta cobertura EN VIVO para encontrar los reportes más recientes emitidos por el medio de transporte, así como el estado de servicio y las actualizaciones oficiales para planificar tu traslado con anticipación y llegar a tiempo a tu destino.

Metro CDMX hoy 5 de agosto con retrasos y aglomeraciones; sigue EN VIVO el reporte del servicio en líneas y estaciones

Línea 3 con afectaciones

"¿Línea 3, dirección Indios Verdes, que paso, no hay ni un tren en servicio o qué?": usuarios piden el avance de los trenes.

Línea 12

Usuarios reportan a personas tomando bebidas embriagantes en la Línea 12: "Línea 12, dirección Mixcoac Vagón fn2031 dos mujeres y un hombre alcolizandose".

Alta afluencia en la Línea B

Usuarios reportan este momento la Línea B con alta afluencia.

Lluvia en la CDMX

El Metro de la Ciudad de México reporta atrasos por presencia de lluvia en estas líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12.

Línea 7 con retrasos de hasta 10 minutos por estación

El Metro CDMX informó que se tuvo que retirar un tren por revisión, generando largos tiempos de espera entre los usuarios; sin embargo, recalcó que agilizaría la marcha para continuar con el servicio de transporte.

Metro CDMX reporta buen avance en 9 Líneas

El Metro CDMX informó que, hasta el momento, se reporta buen avance y afluencia moderada en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

Dosifican la entrada al Metro CDMX en 8 Líneas; piden seguir indicaciones

El Metro CDMX informó que debido a la alta demanda de los usuarios, inician la maniobra de dosificación de usuarios en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.

¿Qué estaciones están cerradas en el Metro CDMX hoy?

Exactamente a las 05:00 horas, el Metro CDMX informó la apertura de su servicio, confirmando que todas las estaciones se mantienen abiertas, puntualmente la Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, que es la que siempre genera dudas sobre su apertura debido a la zona en la que se encuentra.

Al momento, se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 8, 9, 12 y A.

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