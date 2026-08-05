¿Qué pasa en la Línea B? Sigue EN VIVO el reporte del servicio del Metro de la CDMX

El Metro CDMX se mantiene como el eje principal de la movilidad en la capital a pesar de las más de cinco décadas que tiene en función, esto debido a que conecta zonas habitacionales, comerciales, escolares y de negocios mediante una red de 12 Líneas.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) también destaca por su sistema de señalización e íconos que facilitan la identificación de estaciones, incluso para las personas que no saben leer o visitantes que recorren la ciudad por primera vez.

Durante este miércoles 05 de agosto del 2026, el servicio puede registrar retrasos, alta afluencia o incidencias en alguna de sus Líneas debido a la demanda de usuarios.

Sigue esta cobertura EN VIVO para encontrar los reportes más recientes emitidos por el medio de transporte, así como el estado de servicio y las actualizaciones oficiales para planificar tu traslado con anticipación y llegar a tiempo a tu destino.