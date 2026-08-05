¿Qué pasa en la Línea B? Sigue EN VIVO el reporte del servicio del Metro de la CDMX
El Metro CDMX hoy, miércoles 5 de agosto de 2026, informa en tiempo real sobre retrasos, estaciones con incidencias, alta afluencia y el avance de los trenes.
El Metro CDMX se mantiene como el eje principal de la movilidad en la capital a pesar de las más de cinco décadas que tiene en función, esto debido a que conecta zonas habitacionales, comerciales, escolares y de negocios mediante una red de 12 Líneas.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) también destaca por su sistema de señalización e íconos que facilitan la identificación de estaciones, incluso para las personas que no saben leer o visitantes que recorren la ciudad por primera vez.
Durante este miércoles 05 de agosto del 2026, el servicio puede registrar retrasos, alta afluencia o incidencias en alguna de sus Líneas debido a la demanda de usuarios.
Sigue esta cobertura EN VIVO para encontrar los reportes más recientes emitidos por el medio de transporte, así como el estado de servicio y las actualizaciones oficiales para planificar tu traslado con anticipación y llegar a tiempo a tu destino.
Metro CDMX hoy 5 de agosto con retrasos y aglomeraciones; sigue EN VIVO el reporte del servicio en líneas y estaciones
Línea 3 con afectaciones
"¿Línea 3, dirección Indios Verdes, que paso, no hay ni un tren en servicio o qué?": usuarios piden el avance de los trenes.
Línea 12
Usuarios reportan a personas tomando bebidas embriagantes en la Línea 12: "Línea 12, dirección Mixcoac Vagón fn2031 dos mujeres y un hombre alcolizandose".
Alta afluencia en la Línea B
Usuarios reportan este momento la Línea B con alta afluencia.
Lluvia en la CDMX
El Metro de la Ciudad de México reporta atrasos por presencia de lluvia en estas líneas: 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12.
Línea 7 con retrasos de hasta 10 minutos por estación
El Metro CDMX informó que se tuvo que retirar un tren por revisión, generando largos tiempos de espera entre los usuarios; sin embargo, recalcó que agilizaría la marcha para continuar con el servicio de transporte.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 5, 2026
Metro CDMX reporta buen avance en 9 Líneas
El Metro CDMX informó que, hasta el momento, se reporta buen avance y afluencia moderada en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 5, 2026
Se registra buen avance y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales y en la… pic.twitter.com/AlMhs3Unvg
Dosifican la entrada al Metro CDMX en 8 Líneas; piden seguir indicaciones
El Metro CDMX informó que debido a la alta demanda de los usuarios, inician la maniobra de dosificación de usuarios en las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 5, 2026
Comienza la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12, A y B.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de… pic.twitter.com/ou8jeG0UOD
¿Qué estaciones están cerradas en el Metro CDMX hoy?
Exactamente a las 05:00 horas, el Metro CDMX informó la apertura de su servicio, confirmando que todas las estaciones se mantienen abiertas, puntualmente la Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, que es la que siempre genera dudas sobre su apertura debido a la zona en la que se encuentra.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 8, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 5, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/f3ZkAEBjdn
Al momento, se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 8, 9, 12 y A.