VIDEO: ¡Terror en la Lagunilla! Hombre es apuñalado dentro del Metro CDMX; hay un detenido

Un hombre de aproximadamente 20 años resultó lesionado por un arma blanca al interior de la estación Lagunilla del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió mientras la víctima se encontraba dentro de las instalaciones del Metro, donde presuntamente fue atacada con un objeto punzocortante que le provocó una lesión en la espalda.

Agresión en metro Lagunilla deja un detenido

Como parte de la respuesta inmediata al incidente, policías de la Ciudad de México detuvieron a una persona que sería la probable responsable de la agresión.

El sospechoso fue asegurado en el sitio y posteriormente trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas que originaron el ataque ni la posible relación entre la víctima y la persona detenida. Será la investigación ministerial la que permita establecer cómo ocurrieron los hechos y las responsabilidades correspondientes.

Paramédicos atendieron al joven en el lugar

Tras el reporte de la emergencia, paramédicos de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron a la estación para brindar los primeros auxilios al hombre lesionado.

Luego de estabilizarlo, los servicios de emergencia determinaron que sería trasladado al Hospital Rubén Leñero para recibir una valoración médica más especializada y continuar con su atención.

Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Morelos

La violencia también alcanzó a la colonia Morelos, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos en el barrio de La Lagunilla, en el mes de mayo

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Libertad y Comonfort, detrás del Mercado de La Lagunilla, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego que movilizaron a policías y cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la alcaldía Cuauhtémoc acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la víctima; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.