Abandonan a bebé muerto en local de perfumes a una calle del Metro Tepito

Un bebé sin vida fue abandonado en un local de perfumes en el Barrio Bravo de Tepito, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX) la noche de este miércoles 29 d ejulio de 2026.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados de los hechos los cuales que se registraron en un establecimiento ubicado en la calle Manuel Doblado y esquina con el Eje 1 Norte, a unos cuantos metros del Metro Tepito de la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

Investigan hallazgo sin vida de bebé en Tepito

El cuerpo del bebé recién nacido fue abandonado en un tapanco. Peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina arribaron al lugar y levantaron el cuerpo del bebé, en tanto, la zona fue acordonada por las autoridades.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) comenzaron con las entrevistas al personal del local, pero hasta el momento no hay nadie detenido por estos hechos.

Buscan con videos a persona que abandonó a bebé sin vida

En tanto, se revisan cámaras de video para establecer quién ingresó a este local y dejó al bebé, por lo que la investigación se mantiene con el objetivo de esclarecer los hechos.

El cuerpo del recién nacido fue llevado al anfiteatro de la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para llevar a cabo la necropsia y establecer de qué murió el menor.

Hallan cuerpo de bebé abandonado en Naucalpan, Edomex

Un bebé recién nacido fue localizado sin vida sobre la calle 10 de Abril, en la colonia Plan de Ayala Segunda Sección, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El hallazgo ocurrió el 21 de julio tras un reporte de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades. Parámedicos que atendieron la emergencia confirmaron que el recién nacido ya no tenía signos vitales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, en tanto, no hubo personas detenidas por este caso.