Es OFICIAL: Confirman NUEVAS MULTAS en Metro de CDMX para comerciantes

Las reglas cambiaron para los comerciantes del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Autoridades confirmaron la implementación de un nuevo reglamento para los vendedores.

A partir de ahora, los comerciantes que ofrezcan algunos productos dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) podrán ser multados si no cumplen con la norma.

¿Qué cambiará con el nuevo reglamento para comerciantes del Metro de CDMX?

Ahora los locales y/o espacios comerciales, al ser propiedad del Metro, podrán ser usados por comerciantes tras la aprobación y otorgamiento de un permiso administrativo temporal revocable

por parte del STC.

Estos permisos se otorgarán cuando el espacio para vender no afecte la operación del servicio del Metro ni comprometa la seguridad de los usuarios; sin embargo, no se podrá vender nada en la estación Bellas Artes.

Los permisos para vender tendrán una vigencia máxima de diez años, pero se podrá pedir que se alargue por dos períodos iguales con al menos treinta días naturales de anticipación al vencimiento, siempre y cuando todo esté en regla con la persona.

Confirman multas para comerciantes del Metro de CDMX

Los comerciantes que no cumplan con el reglemento recibirán una multa administrativa, o bien, la suspensión temporal de actividades, la clausura del espacio comercial y/o revocación definitiva del permiso para vender.

Las multas se impondrán en unidades de medida y actualización (UMA) vigentes, en un rango de 5 a 200, según la gravedad del incumplimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Actualmente la UMA es de $117.31 pesos, de manera que el pago será de $587 pesos a $23 mil 462 pesos.

Lista de lo que no se permitirá a comerciantes del Metro de CDMX

Los comerciantes del Metro de CDMX tendrán que cumplir nuevas obligaciones o de lo contrario tendrán que pagar una costosa multa. Ahora los vendedores tendrán prohibido:



Exhibir y/o comercializar pornografía o cualquier producto que atente a la moral y a las buenas costumbres



Almacenar mercancía de vendedores ambulantes, informales o vagoneros



Vender cualquier producto que atente contra los derechos de autor y de propiedad intelectual



Portar o usar cualquier tipo de arma, de defensa o de ataque y/o perros de guardia y protección



Emplear al personal de limpieza contratado por el Metro para limpiar los espacios comerciales



Fumar, tomar bebidas embriagantes, o consumir cualquier tipo de enervantes, realizar apuestas, juegos de azar o de mesa



Vender bajo la influencia de bebidas embriagantes, drogas, enervantes o estupefacientes



Utilizar los locales como bodegas y comercializar productos distintos al giro autorizado



Transportar mercancías por las escaleras electromecánicas, elevadores, bandas transportadoras o los trenes



Colocar publicidad que impida la visibilidad en el local



Exhibir, vender, colocar mercancía, mobiliario o equipo fuera de los límites del local y/o espacio comercial, así como tener exceso de mercancía



Utilizar aparatos de sonido, radios, bocinas, altavoces, gritar y/o cualquier otra forma similar de llamar la atención que generen contaminación auditiva para vender



Causar daños a los locales



Instalar cortinas metálicas completamente cerradas



Permanecer dentro del local fuera de los horarios establecidos



Surtir mercancía en los espacios comerciales fuera de los horarios establecidos

Paso a paso para pedir un permiso para vender en el Metro de CDMX

Los permisos para espacios para vender se entregarán a través de una solicitud por escrito. La persona que desee un lugar tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:

Persona física:



Acta de Nacimiento

Comprobante de domicilio

Constancia de Situación Fiscal

Identificación oficial;

Declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal inmediato anterior

Declaración parcial del ejercicio corriente;

Plan de negocios

Carta compromiso de obtener y entregar Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil

Carta compromiso de obtener y entregar Póliza de Fianza

Plano de ubicación del local y/o espacio comercial solicitado

Carta compromiso de cubrir el costo del servicio valuatorio

Manifestación bajo protesta de decir verdad de estar al corriente en sus obligaciones fiscales

Manifestación bajo protesta de decir verdad que todos los datos proporcionados son ciertos y comprobables

Persona moral:

