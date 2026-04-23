Metro de CDMX confirma retiro de vendores de la LÍNEA B solo en estas estaciones

Este jueves se dio a conocer una noticia para los suarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX), pues se confirmó el retiro de comerciantes informales en la Línea B, una de las más utilizadas por miles de personas diariamente.

De manera oficial, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció este 23 de abril de 2026 que los vendedores informales ya no estarán en la zona de andenes, pero ¿qué pasará con ellos?

¿De qué Línea del Metro de CDMX retirarán comerciantes de los andenes?

Los comerciantes informales que serán removidos de los andenes son aquellos que se habían instalado en las estaciones de la Línea B, que conecta a la CDMX con el Estado de México (Edomex).

Esta Línea corre de Buenavista a Ciudad Azteca a través de 21 estaciones, de las cuales cinco son de correspondencia, 14 de paso y dos terminales. No obstante, el Metro no informó la fecha exacta en la que comenzará el retiro, pero se espera que inicie a partir del anuncio de hoy.

Vendedores de la Línea B serán retirados solo en estas estaciones

El Metro de la CDMX argumentó que el retiro de los vendedores es para mejorar las condiciones de movilidad en ocho estaciones de la Línea B ubicadas en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Esta decisión se tomó tras una mesa de diálogo de Adrián Rubalcava, director general del Metro de CDMX, con líderes de comerciantes informales.

Los comerciantes que se colocaban para vender diversos productos, como alimentos, serán retirados de la zona de andenes de estaciones las cuales son utilizadas diariamente por 190 mil personas y esta son:



Metro Ciudad Azteca Metro Plaza Aragón Metro Olímpica Metro Ecatepec Metro Múzquiz Metro Río de los Remedios Metro Impulsora Metro Nezahualcóyotl

¿Qué pasará con los vendedores de la Línea B del Metro de CDMX?

El director del Metro de CDMX señaló que se establecieron acuerdos para reordenar a los comerciantes y mejorar las condiciones de protección civil, además de acordar espacios para los vendedore en sitios que no afecten el paso de los usuarios.

No obstante, no se dieron más detalles sobre el plan de reordenamiento de los comerciantes que se colocaban bajando las escaleras de las estaciones que comprenden la zona del Edomex por la que corre la Línea B.