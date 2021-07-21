VIDEO: Pasajeros del Metro de China quedan atrapados en inundaciones

Momentos de tensión vivieron los pasajeros del Metro en China debido a las inundaciones que ocurrieron en la ciudad de Zhengzhou, en donde se registraron “lluvias históricas”.

Las imágenes de pasajeros del Metro de Zhengzhou con el agua de las inundaciones hasta el hombro, ya dieron la vuelta el mundo y demuestran la dificultad que enfrentan ciudadanos en la ciudad de China tras las fuertes precipitaciones.

Parece propio de una película de terror: un metro en la ciudad china de Zhengzhou se para en medio de un túnel que se va anegando por las lluvias torrenciales que sufre el centro del país. Afortunadamente, parece que la gente ha logrado escapar. pic.twitter.com/9cSzf6nVsz — Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) July 20, 2021

Medios locales de China reportaron que la ciudad Luoyang, situada a 700 kilómetros al suroeste de Pekín, quedó bajo el agua, luego de que el túnel donde viajaba el Metro se fue anegando.

En las imágenes que se compartieron en redes sociales se observa a los pasajeros con el agua por encima de la cintura, quienes esperan salir del vagón del Metro mientras se aferran a los tubos.

Así ha quedado el metro de Zhengzhou (capital de la provincia de Henan) tras las grandes tormentas de los últimos días pic.twitter.com/dEggFZOmMv — LinkChina_TraducciónJurada_林毅官方翻译 (@LinkchinaT) July 20, 2021

Más tarde se dio a conocer que los pasajeros atorados en el túnel del Metro de China, lograron salir.

Inundaciones en China dejan al menos 12 muertos

Medios de China informaron que hasta el momento 12 personas murieron por las inundaciones, mientras que otras 100 mil fueron evacuadas.

También documentaron las inundaciones en el Metro y en las calles, donde se observa a los vehículos flotar.

ALERT: The meteorological station in central China's Henan Province issued a red alert, the most severe warning for heavy rain, after cities including Zhengzhou were hit by heavy downpours https://t.co/4zJSSXuRNR pic.twitter.com/qECBXmXayn — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

Autoridades de Zhengzhou reportaron que las lluvias que provocaron las inundaciones en un día fueron las más fuertes registradas desde hace 60 años.

Estas lluvias torrenciales podrían provocar el colapso de la presa de Yihetan, en la ciudad de Luoyang, luego de que reportó una brecha de 20 metros.

🇨🇳 | #China ¡Alerta máxima! La presa de Yihetan en Luoyang está a punto de colapsar debido a las lluvias torrenciales. 👁️‍🗨️ #Henan pic.twitter.com/x7EWb1sYdk — El Humano Inerte (@eIhumanoinerte) July 20, 2021

El Ejército Popular de Liberación de China advirtió que las lluvias provocaron esta brecha en la presa ubicada en una ciudad con más de siete millones de habitantes. Además, las lluvias provocaron que miles de acres de cultivo.

De acuerdo con medios internacionales, China padece de las inundaciones durante verano; no obstante, el crecimiento de las urbes y la conversión de tierras agrícolas han elevado el costo de este fenómeno.

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