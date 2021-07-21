VIDEO: Pasajeros del Metro de China quedan atrapados en inundaciones
Por las inundaciones que se registraron en China, pasajeros del Metro de Zhengzhou se quedaron en un vagón lleno de agua.
Momentos de tensión vivieron los pasajeros del Metro en China debido a las inundaciones que ocurrieron en la ciudad de Zhengzhou, en donde se registraron “lluvias históricas”.
Las imágenes de pasajeros del Metro de Zhengzhou con el agua de las inundaciones hasta el hombro, ya dieron la vuelta el mundo y demuestran la dificultad que enfrentan ciudadanos en la ciudad de China tras las fuertes precipitaciones.
Parece propio de una película de terror: un metro en la ciudad china de Zhengzhou se para en medio de un túnel que se va anegando por las lluvias torrenciales que sufre el centro del país. Afortunadamente, parece que la gente ha logrado escapar. pic.twitter.com/9cSzf6nVsz— Zigor Aldama 齐戈 (@zigoraldama) July 20, 2021
Medios locales de China reportaron que la ciudad Luoyang, situada a 700 kilómetros al suroeste de Pekín, quedó bajo el agua, luego de que el túnel donde viajaba el Metro se fue anegando.
En las imágenes que se compartieron en redes sociales se observa a los pasajeros con el agua por encima de la cintura, quienes esperan salir del vagón del Metro mientras se aferran a los tubos.
Así ha quedado el metro de Zhengzhou (capital de la provincia de Henan) tras las grandes tormentas de los últimos días pic.twitter.com/dEggFZOmMv— LinkChina_TraducciónJurada_林毅官方翻译 (@LinkchinaT) July 20, 2021
Más tarde se dio a conocer que los pasajeros atorados en el túnel del Metro de China, lograron salir.
郑州地铁隧道内救援画面：乘客从水中脱身走上沿边小道— The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) July 20, 2021
7月20日晚，河南郑州。地铁部分车站被淹，有乘客被困车厢。澎湃新闻从救援人员获取画面显示，乘客从被淹轨道上到沿边走道，排队撤离。有一人担架抬出交由急救人员。（素材来源：消防救援局） pic.twitter.com/SeNqVnrw48
Inundaciones en China dejan al menos 12 muertos
Medios de China informaron que hasta el momento 12 personas murieron por las inundaciones, mientras que otras 100 mil fueron evacuadas.
También documentaron las inundaciones en el Metro y en las calles, donde se observa a los vehículos flotar.
ALERT: The meteorological station in central China's Henan Province issued a red alert, the most severe warning for heavy rain, after cities including Zhengzhou were hit by heavy downpours https://t.co/4zJSSXuRNR pic.twitter.com/qECBXmXayn— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021
Autoridades de Zhengzhou reportaron que las lluvias que provocaron las inundaciones en un día fueron las más fuertes registradas desde hace 60 años.
Estas lluvias torrenciales podrían provocar el colapso de la presa de Yihetan, en la ciudad de Luoyang, luego de que reportó una brecha de 20 metros.
🇨🇳 | #China ¡Alerta máxima! La presa de Yihetan en Luoyang está a punto de colapsar debido a las lluvias torrenciales. 👁️🗨️ #Henan pic.twitter.com/x7EWb1sYdk— El Humano Inerte (@eIhumanoinerte) July 20, 2021
El Ejército Popular de Liberación de China advirtió que las lluvias provocaron esta brecha en la presa ubicada en una ciudad con más de siete millones de habitantes. Además, las lluvias provocaron que miles de acres de cultivo.
De acuerdo con medios internacionales, China padece de las inundaciones durante verano; no obstante, el crecimiento de las urbes y la conversión de tierras agrícolas han elevado el costo de este fenómeno.
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