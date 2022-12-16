Metro de Madrid inundado tras intensas lluvias por tormenta “Efraín”

El Metro de Madrid, España, quedó completamente inundado tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta “Efraín” que golpeó a España.

Los pasajeros en la estación de tren de Orcasitas encontraron andenes y vías bajo el agua, lo que retrasó los servicios.

En redes sociales circularon algunos videos de cómo lucía el Metro de Madrid bajo el agua, la cual brotaba por los escalones de una de las estaciones efactadas, lo que orilló a las autoridades a interrumpir el servicio durante al menos dos horas.

Daños causados en el Metro de Madrid por lluvias

Al menos seis líneas del Metro de Madrid se vieron afectadas y tuvieron que dejar de funcionar hasta que la inundación bajó para restablecer la operación del transporte público en España.

El Metro de Madrid no fue el único afectado, las calles también estaban bajo el agua y varios conductores quedaron atrapados en sus vehículos. Los bomberos atendieron más de 300 incidentes debido a las lluvias.

De acuerdo con medios locales, durante las primeras 48 horas de lluvias en el sur y oeste de la península ibérica se concentraron 144 litros por metro cuadrado en Grazalema (Cádiz) ylos 73 litros por metro cuadrado en Gaucín (Málaga).

Las fuertes lluvias de “Efraín” también golpearon al vecino Portugal, con la agencia meteorológica IPMA declarando una alerta meteorológica "naranja" en todos menos uno de los distritos continentales.

Por fortuna las intensas lluvias generadas por la tormenta “Efraín” no dejaron víctimas mortales ni lesionados, solo daños materiales.

