Mujer muere por asomar su cabeza para ver si venía el Metrobús, en la estación Buenavista

Una mujer de 36 años aproximadamente perdió la vida luego de ser golpeada en la estación del Metrobús Buenavista, ubicada en Insurgentes y Eje 1 de la Ciudad de México (CDMX); testigos indican que asomó su cabeza para ver si venía el transporte y recibió el impacto.

Los primeros reportes indican que hay un menor de edad lesionado que acompañaba a la víctima, aparentemente su hijo. Peritos de la Fiscalía retirarían el cuerpo para llevarlo a la agencia del MP correspondiente.

Estación Buenavista fue cerrada para levantar el cuerpo de la mujer

Curiosos, indicaron que ésta se encontraba al interior de la estación y al asomarse para ver si venía el Metrobús, el vehículo lo golpeó provocando que perdiera la vida de manera casi instantánea.

El cuerpo de la fallecida cayó al carril del Metrobús, que se dirigía al Sur. Inmediatamente la estación fue desalojada a la espera de las autoridades ministeriales, quienes abrirán una carpeta de investigación.

Asimismo, cabe señalar que un menor de edad que iba con ella fue trasladado; sin embargo, los testigos no se ponen de acuerdo si era un pequeño de 11 años con uniforme escolar o un niño de brazos.