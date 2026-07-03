México vs. Inglaterra: ¿Cuándo es la Ley Seca, horario y en qué colonias por el partido de octavos?

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que el domingo 5 de julio habrá Ley Seca, por el partido de México vs. Inglaterra; te decimos a qué hora inicia y las colonias donde se aplicará dicha medida.

No se venderá alcohol únicamente en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, una demarcación que se convirtió en epicentro de los festejos porque alberga el Zócalo, Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución.

Por lo anterior, la Ley Seca estará vigente en:



Juárez

Colonia Centro

Tabacalera

San Rafael

Cuauhtémoc

Roma Norte

Condesa

Perímetro A del Centro Histórico

¿Cuál será el horario de la Ley Seca?

De acuerdo con autoridades locales, esta medida iniciará a las 00:00 horas del domingo 5 de julio, y terminará a las 07:00 horas del lunes 6 de julio.

En el caso de los establecimientos con licencia que se ubican en las colonias señaladas, podrán vender bebidas alcohólicas con normalidad, pero no podrán ofrecer productos para llevar.

Además, para el partido de México vs. Inglaterra se desplegarán 40 mil servidoras y servidores públicos, de los cuales más de 17 mil serán policías, para brindar asistencia a los aficionados.

¿Qué es la Ley Seca?

Se trata de una medida gubernamental que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, durante un periodo específico de tiempo y en ciertas zonas, generalmente cuando se realizan eventos masivos y elecciones.

Aunque las autoridades aseguran que el objetivo de la Ley Seca es mantener el orden, locatarios y habitantes de las colonias afectadas coinciden en que es una medida improvisada que no ayuda, porque las personas pueden conseguir alcohol caminando hacia una colonia vecina.

"Tenemos presupuestado vender ese tipo de bebidas y sí nos afecta bastante la Ley Seca (...) nosotros realmente como comerciantes, pues nos afecta bastante en el ingreso económico", dijo Jesús Valencia a Azteca Noticias.

🚌 Este domingo 5 de julio, llega al Estadio Ciudad de México con el servicio Park & Ride desde distintos puntos de la capital. ⚽🏟️



Anticipa tu llegada, elige el punto de salida que mejor se adapte a tu recorrido y disfruta un traslado más cómodo hacia el partido. 📍✨ pic.twitter.com/ZLuJTESaO7 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 2, 2026

¿Qué se sabe sobre la hora de partido México vs. Inglaterra?

El partido de octavos de final en el que se enfrenarán las selecciones de México e Inglaterra se realizará el domingo 5 de julio, según el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Se celebrará en el Estadio CDMX y está programado a las 6:00 de la tarde; sin embargo, podría ser adelantado por cuestiones del clima. Será la FIFA quien confirme si existirá un cambio de hora.



