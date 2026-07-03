¿Vas al México vs. Inglaterra? Esta es la ubicación de los módulos de atención en CDMX para los aficionados

Si asistirás al partido entre México e Inglaterra, es importante que conozcas la ubicación de los módulos de atención que estarán disponibles para brindar apoyo a los aficionados. Estos espacios estarán disponibles para brindar apoyo a los aficionados en la CDMX.

Puntos de atención para aficionados para el domingo 5 de julio

Con el objetivo de reforzar la seguridad de los aficionados durante el partido entre México e Inglaterra, las autoridades informaron que el próximo domingo 5 de julio se fortalecerán los puntos de atención y salud instalados en los puntos de concentración en la Ciudad de México.

La medida busca brindar apoyo oportuno a quienes lo requieran, ya sea para recibir orientación o atención ante cualquier eventualidad durante la jornada.



Hemiciclo a Juárez

Torre del Caballito

Insurgentes- Reforma

Ángel de la Independencia

Fuente Diana Cazadora

Puerta de los Leones

Glorieta del Ahuehuete

Glorieta mujeres que luchan

Eje Central Lazaro Cardenas

Porque lo más importante siempre es cuidar la vida y regresar con bien a casa, compartimos esta información para que sepan dónde encontrar apoyo si lo necesitan. El próximo domingo reforzaremos estos puntos de atención y salud para que todas y todos disfruten la jornada con mayor… pic.twitter.com/2PHHwNEW5g — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 2, 2026

Pantallas más cercanas al Ángel de la Independencia para ver el México vs Inglaterra EN VIVO gratis

El próximo domingo 5 de julio, la Selección Mexicana enfrentará Inglaterra a las 18:00 horas, en un partido que podrá seguirse de manera gratuita desde distintos puntos de la Ciudad de México.

Para recibir a los miles de aficionados que se esperan asistan a la transmisión, el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá la infraestructura del mecrooperativo instalado a lo largo del corredor turístico y cultural de Paseo de la Reforma, donde se distribuirán pantallas de diferentes dimensiones para la visualización del encuentro.

De acuerdo con el mapa y el desglose técnico presentado por las autoridades capitalinas, el Ángel de la Independencia será el principal punto de concentración y contará con un escenario con pantalla, además de una pantalla gigante.

La Glorieta de la Diana Cazadora tendrá una pantalla chica, mientras que la Glorieta del Ahuehuete dispondrá de una pantalla grande.

Por su parte, el Monumento a Cuauhtémoc, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, también contará con una pantalla grande.

La Glorieta de Amajac estará equipada con una pantalla chica para quienes transiten por la zona rumbo al Centro Histórico. Asimismo, la estación del Metrobús El Caballito funcionará una pantalla grande fija.

El operativo también contempla una transmisión en el Monumento a la Revolución, donde se instalará un escenario con pantalla, así como en la esquina de Avenida Juárez y Revillagigedo, junto a la Alameda Central, donde habrá una pantalla chica para contribuir a distribuir el flujo de asistentes durante el evento.

