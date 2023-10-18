Fotógrafo mexicano gana premio internacional con imagen de la deforestación del Tren Maya

El fotógrafo mexicano, Fernando Constantino Martínez Belmar, ganó el concurso Wildlife Photographer of the Year o en español Fotografía de la Vida Silvestre del Año en la categoría de fotoperiodismo con una imagen tomada de la deforestación que dejó la construcción en una parte del megaproyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO): el Tren Maya.

A través de las redes sociales del concurso otorgado por el Museo Nacional de Historia de Londres, escribieron: "El ganador de la categoría Fotoperiodismo #WPY59 es el mexicano Fernando Constantino Martínez Belmar por esta impactante imagen del devastador recorrido de una nueva línea ferroviaria turística que atraviesa el país”.

The winner of the #WPY59 Photojournalism category is Mexico's Fernando Constantino Martínez Belmar for this impactful image of the devastating path of a new cross-country tourist railway line. pic.twitter.com/sl4r5Ylj2B — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 10, 2023

Fotógrafo ganador de premio afirma que más de 6 mil hectáreas han sido deforestadas

"Esta imagen refleja uno de los mayores ecocidios en la historia de la península de Yucatán. Más de 6 mil hectáreas (más de 10 millones de árboles) han sido deforestadas para dar lugar a las vías de un tren que recorrerá 5 estados en el sureste de México", fueron las palabras que utilizó el fotógrafo Fernando para compartir la imagen ganadora en sus redes sociales.

Asimismo, destacó que según científicos y especialistas, las consecuencias ambientalistas a largo plazo serán "devastadoras y el daño podría ser irreversible".

AMLO recorre el Tren Maya previo a su inauguración

Cabe recordar que fue a principios del mes de septiembre cuando el presidente López Obrador realizó su primer recorrido a bordo del Tren Maya, pues viajó desde Campeche hasta la estación Cancún Aeropuerto, en Quintana Roo.

AMLO ejecutó un segundo viaje a bordo del Tren Maya, esto como parte de su gira de supervisión de obras del proyecto que recorrerá cinco estados y será inaugurado a finales de este año, específicamente el 1 de diciembre, mes que también se prevé para iniciar operaciones en Aeropuerto Internacional de Tulum.

El Tren Maya correrá con 42 trenes y 219 vagones por mil 554 kilómetros de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, según Fonatur. Su recorrido se extenderá a lo largo de 40 municipios y 181 localidades en los que habrá 20 estaciones y 14 paraderos.