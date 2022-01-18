¿Quiénes son los mexicanos varados en Tonga por el volcán?

El fin de semana pasado el volcán submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai registró erupción que causó alertas para los países del Pacífco, ya que se ubica frente a Tonga, país de Oceanía, en donde dos mexicanos se encuentran varados.

Se trata de Lesli Elisa Nava Flores y David Olaf Santillán González, dos mexicanos que son biólogos por la UNAM y buzos profesionales, que radican Tonga.

De acuerdo con familiares y amistades, los mexicanos varados se encuentran desde hace dos años en Tonga para trabajar en un proyecto sobre la preservación del coral y otras especies marinas, sin embargo, se canceló por lo que no tienen ingresos para sufragar su regreso a México.

A través de una petición en la página de Change.org, los mexicanos buscan la ayuda de autoridades mexicanas para salir de Tonga desde hace más de un año y ahora son parte de los damnificados por la erupción del volcán y el posterior tsunami.

"Solicitamos de la manera más atenta al Gobierno de México, en específico a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos ayude a ponernos en contacto con nuestros familiares y que nos apoyen para que ellos puedan salir lo más pronto posible de la isla", se lee en la petición.

Aseguran que David se comunicó vía satelital con su familia desde la Embajada Británica para informar que estaba bien tras el paso del tsunami, pero temen por su integridad.

Embajada de México ofrece ayuda a mexicanos varados en Tonga

Tras darse a conocer la situación de estos dos mexicanos, el embajador de México en Nueva Zelanda, Alfredo Pérez Bravos, aseguró que Leslie y David tienen el apoyo de las autoridades de la embajada y se realizan todas las gestiones necesarias.

Hasta el momento la familia de los mexicanos no ha informado si las autoridades de la embajada ya se comunicaron con ellos.

Tras la erupción del volcán, informes iniciales indicaron que no había víctimas masivas en la isla principal de Tongatapu, pero se informó de la desaparición de dos personas y la capital, Nuku'alofa sufrió graves daños al igual que centros turísticos y viviendas de las playas occidentales de la isla, de acuerdo con la ONU.

La violenta erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Haʻapai capturada en video por los satélites GOES-West y Himawari-8.



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El impacto de la erupción del volcán se sintió en lugares tan lejanos como Fiyi, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón. Dos personas se ahogaron en una playa del norte de Perú debido a las altas olas provocadas por el tsunami.

La isla volcánica deshabitada de Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai prácticamente desapareció tras la explosión, según imágenes de satélite de unas 12 horas después. El archipiélago del Pacífico quedó cubierto de ceniza y las nubes volcánicas se extendieron a países situados a miles de kilómetros al oeste.

Expertos detallaron que el volcán, que entró en erupción por última vez en 2014, estaba activo desde alrededor de un mes antes de que el magma ascendente, sobrecalentado a unos 1,000°C, se encontrara con el agua de mar a 20 grados, provocando una explosión instantánea y masiva.