EU y Japón emiten alerta de tsunami por erupción de volcán en Tonga

Las alertas de tsunami en Estados Unidos (EU) y Japón fueron activadas la mañana del sábado 15 de enero, debido a la erupción de volcán en las islas Tonga.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de EU, la alerta de tsunami es para la costa oeste estadounidense y toda la cuenca del Pacífico, desde California hasta Alaska, así como para la Columbia Británica de Canadá.

Según el NWS, el tsunami llegará a California a las 07:35 horas y finalizará a las 10:00 de la mañana en la costa del estado de Washington.

En cuanto a la alerta de tsunami para Japón, se informó que tras la erupción de volcán submarino en Tonga, este llegará a la costa este del archipiélago, pero las zonas con mayor riesgo serán las islas Amami y Tokara ubicadas en el sur de dicho país, donde se esperan olas de 3 metros de altura.

Según la agencia meteorológica de Japón, en las primeras horas del domingo llegará a sus costas el tsunami, donde ya se han registrado olas de más de un metro.

Do not go out to the beaches to look at tsunami waves. Dangerous wave and strong currents are expected. Stay out of the water and move well away from shore. #wawx https://t.co/imHJRKDI71 — NWS Seattle (@NWSSeattle) January 15, 2022

México descarta tsunami por erupción de volcán en Tonga

Pese a la erupción de volcán en Tonga, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México (CNPC), dio a conocer que no se espera un tsunami en las costas del territorio mexicano, debido a las características y ubicación de dicho evento.

A través de un comunicado, se detalló que no se esperan variaciones significativas en el nivel del mar en las costas de México, pero sí se podrían observar algunas corrientes dentro de los puertos del pacífico, ya que han registrado una ligera elevación del mar en estados como Baja California y Colima.

Ante esto, Protección Civil exhortó a la población en general a no introducirse al mar, ya que podría presentarse oleaje alto y por encima de lo normal.

Sin embargo, se mantendrá el monitoreo del nivel del mar.

El 15 de enero por la mañana, las olas de tsunami golpearon Tonga tras la erupción de volcán, lo que provocó una advertencia para varias naciones insulares del Pacífico Sur.

Además, hace una semana, el 7 de enero, entró en erupción el volcán Wolf en Islas Galápagos en Ecuador, lo que provocó columnas de humo y ceniza que alcanzaron hasta los 3800 metros de altura.