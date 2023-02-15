La Unión Europea explicó que para mayo de 2023, las y los visitantes a su territorio requerirán de un permiso que se podrá obtener con un trámite sencillo y de bajo costo, lo que a muchos hizo pensar que podría tratarse de una visa.

Sin embargo, se trata de una autorización previa para viajar, cuya principal característica es que se obtiene con un trámite fácil, rápido y accesible. Además de que:



No es necesario acudir al Consulado

No se recolectan datos biométricos

Es mucho más barato que el trámite de una visa

A través de los canales oficiales, la Unión Europea indicó a partir de mayo 2023 , se pondría en marcha el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, (ETIAS), para ciudadanos de más de 60 países, entre ellos México, con el objetivo de sostener un mejor control de seguridad,

¿Qué es y qué se necesita para obtener el ETIAS?

El ETIAS para mexicanos permitirá una estancia de hasta 90 días consecutivos en cualquiera de los países miembros del espacio Schengen; además de ciudades como Bulgaria, Chipre y Rumanía.

Cabe destacar que el espacio Schengen está conformado por más de 25 países, entre ellos Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, entre otros.

⚠️ ¿Los mexicanos necesitarán una visa para ingresar a la Unión Europea?



La respuesta es NO.



Mexicanas y mexicanos podrán seguir viajando a la UE sin visa. ✈️



Abrimos hilo 🧵 pic.twitter.com/PP535qJW7N — Unión Europea en México 🇪🇺🇲🇽 (@UEenMexico) February 14, 2023

¿Cómo obtener la visa para ingresar a la Unión Europea?

El permiso podrá obtenerse vía online en pocos pasos y tendrá un costo de 7 euros, un aproximado de 140 pesos mexicanos. Según explicó la Unión Europea, es un trámite fácil, rápido y accesible que se podrá realizar de manera online, con la siguiente documentación:



Un pasaporte mexicano válido: con vigencia de al menos 3 meses respecto a la fecha de salida del área Schengen

Una tarjeta de débito o crédito para afrontar el pago equivalente a la tarifa ETIAS Europa.

Un correo electrónico actual, donde se recibirá el permiso de viaje; una vez que haya sido aprobada.

Una vez que el trámite entre en vigor, para realizar la solicitud se tendrá que ingresar al formulario en la página en línea de ETIAS. Al tener completada la solicitud, la información se verificará en varias bases de datos criminales, ciudadanas e informativas, para asegurar la veracidad de la información.

