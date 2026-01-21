Hermanos buscados en EU son detenidos en México ¿Por qué los arrestaron?

Dos hermanos de nacionalidad estadunidense fueron detenidos en México para ser entregados a su país de origen al ser donde eran buscados para enfrentar la justicia de la unión americana.

Las autoridades de México informaron que son requeridos por autoridades del estado de Montana por varios delitos y ahora quedarán bajo la justicia de Estados Unidos .

¿Quiénes son los hermanos estadunidenses detenidos en México?

Los detenidos son Joshua Jacob, de 40 años, y Raymond Eugene, de 43 años, quienes fueron capturados en Mazatlán, Sinaloa.

En seguimiento a líneas de investigación y derivado del intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, se identificó el Fraccionamiento Real del Valle en Mazatlán como la zona de movilidad de ambos.

Los agentes, al realizar recorridos de seguridad, ubicaron a dos sujetos que coincidían con las características de las personas requeridas, a quienes les dieron alcance y efectuaron su detención.

¿De qué son acusados los hermanos Joshua Jacob y Raymond Eugene?

Los dos son requeridos en su país al ser acusados de conspiración para distribuir sustancias controladas, posesión de una metralleta en un crimen violento vinculado con drogas y violación a la libertad condicional.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM) los detuvieron.

Ambos fueron informados de sus derechos de ley y presentados ante el INM para los trámites correspondientes.

“Esta detención es resultado de labores de inteligencia y del intercambio de información con el Servicio de Administración de Servicios Públicos, lo que consolida la cooperación internacional y contribuye a la seguridad de nuestras naciones”, informó el Gabinete de Seguridad de México.

En Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SSPCMexico, @SEMAR_mx, @FGRMexico e @INAMI_mx detuvieron a Joshua Jacob “N” y Raymond Eugene “N”, fugitivos de nacionalidad estadounidense requeridos por autoridades de Montana por los delitos de conspiración para distribuir sustancias… pic.twitter.com/rWkBHk8Gel — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 20, 2026

Cae en México uno de los más buscados por el FBI

El 17 de enero de 2026 se dio a conocer la captura en México de Alejandro Rosales Castillo, quien cuenta con Ficha Roja y es requerido por autoridades del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, por los cargos de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer frado.

El detenido es identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Está vinculado con el asesinato de su excompañera de trabajo en Charlotte, ocurrido en el 2016, en Carolina del Norte, de quien su cuerpo fue hallado el 17 de agosto de 2016, en un área boscosa en inmediaciones del condado de Cabarrus, Carolina del Norte, con lesiones por disparo de arma de fuego.