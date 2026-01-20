En paquete, 36 hombres y una mujer acusados de diversos delitos , entre ellas narcotraficantes de cárteles de gran peso en el país, fueron enviados de México a Estados Unidos. Pero, ¿quiénes son los criminales mexicanos enviados a ese país? Conoce aquí la lista completa de los reos entregados.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer este martes 20 de enero de 2026 el envío de estas personas, quienes fueron trasladadas desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

México y EU acuerdan eliminar pena de muerte para los 37 reos enviados

El funcionario indicó que los 37 son “operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país”.

A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno…

¿Quiénes son los 37 reos traslados del Altiplano a EU?

Los 37 acusados fueron trasladados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Estaban encerrados en distintos centros penitenciarios del país y eran requeridos por EU por contar con procesos jurídicos en su contra. Los criminales trasladados de México a Estados Unidos son:



Ricardo González Sauceda

Apodado “El Ricky”, es líder regional del Cártel del Noreste y que operaba en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas



alias “La Señora”, del CJNG, con una orden de aprehensión por el FBI Pedro Inzunza Noriega

Conocido como “El Señor de la Silla”, es padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del Cártel de Los Beltrán Leyva . Fue trasladado a San Diego, California



Es operador logístico del Cártel de Los Beltrán Leyva. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”

Armando Gómez Núñez

Lo apodan “Delta1”. Es líder de Los Deltas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) . Fue trasladado a Dulles, Washington



Es operador logístico del Cártel del Pacífico , encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos y fue trasladado a Houston, Texas



, alias “El Billetón”, operador financiero del Cártel del Golfo, facción Los Escorpiones Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”



Óscar Hernández Flores



Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del Los Zetas



Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas



Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”



Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo Los Hermanos Bonques afines al CJNG



Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva



Guillermo Isaías Pérez Parra



Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”



Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”



Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”



Eliomar Segura Torres, alias “Helio”



Eduardo Rigoberto Velasco Calderón



Gustavo Adolfo Castro Medina



Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del Cártel del Pacífico



Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del Cártel del Noreste



Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”



Luis Carlos Dávalos López



Daniel Menera Sierra, alias “Dany”



Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del Cártel del Pacífico



Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”



Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrante del Cártel del Pacífico, facción Los Mayos



José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG



Juan Carlos Alonso Reyes



Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”



Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de Los Malas-Mañas, afín al Cártel del Pacífico-Los Mayos



Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”



José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”



José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”



José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de Los Beltrán Leyva.

Cártel del Golfo, de contrabandear alcohol al tráfico de drogas a EU; entre sangre y fuego así ha operado

Van 92 delincuentes mexicanos entregados a EU

Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos. El 27 de febrero de 2025, México realizó el primer traslado de 29 reos, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara. El 12 de agosto de 2025 fue la segunda entrega de 26 reos vinculados a grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.