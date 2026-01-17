Capturan en Pachuca a Alejandro Rosales, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI
Alejandro Rosales, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, contaba con una orden de captura con fines de extradición por un homicidio cometido en Carolina del Norte, en Estados Unidos.
En Pachuca, Hidalgo fuerzas federales capturaron a Alejandro Rosales, uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones. El FBI ofrecía recompensa ante una orden de captura con fines de extradición en Carolina del Norte, por el asesinato de una mujer ocurrido en 2016. Enfrenta cargos por homicidio en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.
