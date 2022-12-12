México y EU buscan fortalecer relación bilateral, que cumple 200 años

Este 2022, México y Estados Unidos (EU) celebraron los 200 años de la relación bilateral, en la que se confirmó la asistencia del presidente de aquel país, Joe Biden a la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Tanto México y EU reconocieron la necesidad de continuar fortaleciendo los lazos diplomáticos surgidos hace 200 años.

En la @SRE_mx, el canciller @m_ebrard y el asesor presidencial especial de #EU para las Américas, @SenChrisDodd firmaron una Declaración de Amistad, en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México-EU. pic.twitter.com/YaOdH4vFqn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 12, 2022

EU y México reconocieron los lazos económicos, políticos, culturales y sociales que hay como parte de la relación bilateral que permiten que Norteamérica sea una de las regiones más dinámicas y prósperas del mundo.

En un comunicado conjunto, ambas naciones expresaron sus intenciones de intensificar la cooperación a través del TMEC.

"Destacando que las dos naciones somos más fuertes cuando enfrentamos en conjunto los desafíos y aprovechamos las oportunidades para hacer a nuestra región más resiliente, competitiva, diversa y segura", indicó el comunicado firmado por el canciller Marcelo Ebrard y Christopher Dood, asesor especial presidencial para el continente americano.

AMLO plantea agenda para Cumbre de América del Norte

El presidente López Obrador planteó en una carta dirigida a Joe Biden que prevé plantearle tres temas para un acuerdo "de largo alcance".

Uno es el de la sustitución de importaciones para producir en América del Norte y en el continente.

Les comparto las cartas que intercambiamos con el presidente Biden con motivo de los 200 años del inicio de nuestras relaciones diplomáticas.https://t.co/8v6l53Nso8https://t.co/1JCP93bMC5 pic.twitter.com/OBMznU7OD0 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 12, 2022

También busca plantear un programa del bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribre y considerarlos aliados, respetando la soberanías y la autodeterminación de los pueblos.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que tanto el presidente de EU, como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

En enero 2023, se tiene programada la Cumbre de Líderes de América de Latina en la que México, EU y Canadá.